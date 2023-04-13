ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu, asbaşkan Taner Sağır'ın istifasının kabul edilmediğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sağır'ın bir süre önce yönetim kuruluna istifa dilekçesi verdiği anımsatıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda Sağır'ın istifasının kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, "Şampiyon sporcularımızdan Taner Sağır'ın Türk sporuna ve Türk halterine çok daha iyi hizmetler edeceğine inancımız tamdır. Bu doğrultuda asbaşkanımız Taner Sağır'ın görevine devam etmesi yönünde karar birliğine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.