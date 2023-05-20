Türkiye Elektrik Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 16 Mayıs itibarıyla 104 bin 600 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 7 megavata ulaştı.

2014 yılında sadece 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü. Güneş enerjisi kurulu gücünün çoğunluğunu lisanssız santraller oluştururken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santralleri bulunuyor.

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, güneş enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aşmasının, sektör için son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035 yılına kadar güneş enerjisi kurulu gücünün 52 bin 900 megavat olması hedefini anımsatarak, bu hedefin yaklaşık beşte birine ulaşıldığını ifade etti.

Türkiye'nin güneş enerjisi sektörünün hızla büyümeye devam ettiğini ve hem lisanslı hem de lisanssız santraller alanında ilerlediğini belirten Özkök, "Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), son Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) uygulamasında yapılan döviz bazlı eskalasyon revizyonları, depolamalı güneş santralleri alanında açılan kapasiteler gibi etkenler, kurulu gücün daha hızlı artacağını öngörmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Özkök, Ulusal Enerji Planı'ndaki hedeflere ulaşmak için her yıl 3 bin megavatlık kurulu güç artışı gerçekleştirilmesi gerektiğini ve sektörün bunu yapabilecek kapasiteye, bilgi birikimine ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti. Ancak finansman, bu konudaki en önemli sorun olarak görünüyor. Lisanssız santrallerin yoğun dağılımı, güneş enerjisinin ülkenin her yanında yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Özkök, "Işıma oranları yüksek olan güney illerimizde ve deprem bölgesindeki illerde açıklanan kapasiteler sayesinde, bu bölgelerdeki kurulumların daha da artacağını öngörebiliriz." dedi.

kaynak:AA