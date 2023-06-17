15 Haziran 2023 tarihinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 20 bin 68 personelin katılımıyla gerçekleşen 'Huzur Ve Güven Uygulaması' kapsamında 290 bin 356 şahıs sorgulandı. 51 şahıs gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 10 şahıs ise bulundu.

7 bin 567 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 89 bin 841 araç kontrol edildi. Kayıp olarak aranan 10 şahıs bulundu. 28 araç ise yakalandı. 102 gram esrar, 1850 paket kaçak sigara paketi, 157 kök kenevir, 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1127 kilogram nargile tütünü, 104 litre kaçak alkol, 24 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 25 adet mermi/fişek ele geçirildi.