Depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkaz altında kalan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bir destek programı oluşturdu. Program kapsamında 100 gazetecinin bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyacı sağlanacak. Programın ilk adımı olarak Malatya'daki gazeteciler ziyaret edilecek. Ziyarete Adıyamanlı depremzede gazeteciler de katılacak TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu üyesi Pınar Aktaş Malatyalı ve Adıyamanlı gazetecilerin sorunlarını dinleyerek ihtiyaç duydukları ekipmanları elden teslim edecekler. Eczacıbaşı Holding ve Trendyol desteği ile oluşturulan programın ikinci adımında ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ekipmanı enkaz altında kalan gazetecilerin talepleri karşılanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ