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Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılardan kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenler, binlerce kilometrelik yolculuğa çıkıyor.

Bu süreçte insan kaçakçılarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurarak yüklü miktarda para ödeyen düzensiz göçmenlerin, sınırdan geçişlerinin önlenmesi için her türlü önlem alınıyor.

Van-İran sınır hattında jandarma ve hudut birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının sürekli nöbet tuttuğu sınırda, güvenlik duvarı, hendek, tel örgü, optik kule gibi çalışmalar da devam ediyor.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ise sosyal medya ağları üzerinden iletişim kurdukları insan kaçakçıları tarafından farklı rotalara yönlendiriliyor.