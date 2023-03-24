Kahramanmaraş merkez üssü olan ve ülkemizde 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bireyler artan endişeleri ile tedbir almaya yöneldi. Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com, Şubat – Mart dönemindeki artan hizmet taleplerini analiz etti. Armut.com üzerinden depreme karşı hazırlıklı olmak için 24 bin 276 talep alındı. Türkiye genelinde depreme karşı hazırlıklı olmak üzere deprem testi, bina güçlendirme ve prefabrik ev yapımı taleplerinde büyük artış gözlemlendi. Deprem testi taleplerinde yüzde 16 bin artış yaşanırken, bina güçlendirme taleplerinde yüzde 6 bin 800 artış yaşandı. Talepler arasından yaşam alanları için alınabilecek önlemler de gündemdeydi. Mobilya sabitleme taleplerinde yüzde 375 artış yaşandı. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından Armut.com üzerinden deprem bölgelerinin barınma ihtiyacının artmasıyla prefabrik ev yapımı taleplerinde yüzde 488 artış görüldü.

İstanbullular Önlem Alıyor

Uzmanların yıllardır süregelen uyarıları yankı buldu ve İstanbullular depreme karşı önlem almak amacıyla harekete geçti. Armut’un verilerinde İstanbul mercek altına alındığında Türkiye geneli deprem testi ve bina güçlendirme taleplerinin yarısından fazlasının İstanbul’dan geldiği görüldü.

İstanbullar bireysel tedbirleri de elden bırakmadı. Evlerde mobilya sabitleme taleplerinde yüzde 673 artış yaşandı. Yapı stoğu bakımından kendilerini bir an önce güvenceye almak isteyen İstanbulluların yapı denetim taleplerinde de yüzde 10 bin artış yaşandı.