Rizeli aileler ve çocuklarıyla iftar sofrasında buluşan Başkan Çalık, “Çocukların Selvi annesiyle birlikte bu projeyi bir devlet projesi haline getirteceğiz. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Toplumsal yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu öncülüğünde Türkiye Beslenme Saati adıyla yaygınlaştırılan projenin tanıtımına, Trabzon’un ardından Rize’deki programlarla devam edildi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen programlara katılan Selvi Kılıçdaroğlu, iftar öncesi Ardeşen’de Kadınlar El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin emekçi kadınlarıyla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden Selvi Kılıçdaroğlu, kooperatifte üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Fındıklı Yardımseverler Derneği, Halkın Bakkalı ve Meci Tarım Parkı’nı ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık ile Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu da eşlik etti.

“Toplumsal yaraları hep birlikte saracağız”

Gün boyu devam eden programların ardından Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Rizeli aileler ve çocuklarıyla iftar sofrasında buluştu. Türkiye Beslenme Saati uygulamasıyla çocukları varlıkta eşitlediklerini ifade eden Başkan Çalık, “Biz bu akşam çocukların Selvi annesiyle gönüllerinize misafir olmaya geldik. ‘Çocuklarımıza yetemiyoruz’ diyen annelerin sesine kulak vermeye gayret ettik. Biz bu annelere bu ağır yükü taşıtamayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ bu ülkede. Çocuklarımız yarı aç yarı tok vakit geçirmeyecek. Bugün, burada ekonominin hangi vaziyete geldiğini gören insanlarlayız. Her şey çok pahalı. Aileler çocuklarına ne harçlık verebiliyorlar ne de beslenme çantalarına koyabilecekleri bir şey bulabiliyorlar. Biz çocukların Selvi annesiyle birlikte bu projeyi bir devlet projesi haline getirteceğiz. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Toplumsal yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.

“Çocukların Selvi annesi, anne şefkatiyle tüm Türkiye’yi sarıp sarmalayacak”

Ekonomik krizin etkilerine dikkat çeken Başkan Çalık, “Bu krizin bedelini hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen çocuklara ödetiyoruz maalesef. Çocukların kaderi asla ve asla yoksulluk olamaz, olmamalı. Çocukları mutlaka varlıkta birleştirmemiz ve eşitlememiz lazım. Genel başkanımızın sözü bizim hep kulaklarımızda. Yerel yöneticiler olarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir düzeni kurmak zorundayız. Bu gerçekler karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değil. Beylikdüzü Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Beslenme Saati uygulamasıyla Beylikdüzü’nün 10 mahallesinde 1075 çocuğumuza bugüne kadar 199 bin 506 beslenme çantası ulaştırdık. Bu çantanın üstünde ne belediyenin logosu ne de belediye başkanının ismi var. Veren elin alan eli görmeyeceği bir düzen inşa etmek zorundayız. Bu projenin Türkiye çapında duyulur olmasını sağlayan çocukların Selvi annesine yürekten teşekkür ediyorum. Çocukların Selvi annesi, anne şefkatiyle tüm Türkiye’yi sarıp sarmalayacak ” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık’a teşekkür etti

Beslenme Saati projesi nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür eden

Selvi Kılıçdaroğlu ise “Rize Fındıklı’da kadınlarla ve çocuklarla bir arada olmak yaşam enerjimi tazeledi. Okul öncesi eğitimden itibaren çocukların yeterli beslenebildiği, doğayla iç içe olduğu, bilim ve sanatı deneyimleyebildiği bir ülke gerçekten çok yakın, inanın. Yeter ki bu noktada birleşelim” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ