Altı aylık bir Survivor macerasının ardından, MasterChef Türkiye heyecanla beklenen yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak. 2023 yılında 'All Star' sezonuyla geri dönecek olan yarışma, heyecan ve kaos dolu anlarla dolu olacağına şimdiden işaret ediyor.

Kadro ve jüride kimler var?

MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonunda, kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Yayınlanan fragmanda, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın "Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz" sözleri dikkat çekti ve izleyicileri meraklandırdı.

Yeni sezonda, MasterChef Türkiye'nin önceki sezonlarında başarılarıyla adından söz ettiren birçok isim yarışmanın kadrosuna dahil edildi. Yayınlanan geniş fragmanda, yeni sezonun kadrosu ve jüri üyeleri netlik kazandı. Ancak, fragmana göre hangi isimlerin yer alacağı henüz belli değil.

Somer Sivrioğlu Jüri Kadrosundan Ayrıldı mı?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili yayınlanan fragmanda, Mehmet Şef ve Danilo Şef yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonundan bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.Somer Şef'in neden yapımda olmadığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi