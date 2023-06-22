Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının %31 altında kaldı.

Bu değerlendirmeye göre, bir Avrupalı Türkiye’de Euro karşılığı alış veriş yaparsa adeta ucuzluk cennetine düşmüş gibi oluyor. Ancak Türkiye’nin gelir dağılımı ve hane başına gelir durumuna bakılırsa AB vatandaşı için cennet olan bu ülke Türk insanı için her alışveriş anında adeta bir kabusa dönüşüyor.

İstatiksel verilere göre; Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 36 düzeyinde. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 36 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini n göstergesi. Ancak AB’ ülkelerinde hane başı gelirin yüksek oluşu bu pahalı sistemi kaldırabilecek güçte. Ama Türkiye’de ortalama gelir düzeyi henüz asgari ücret skalasının üzerine çıkamadığı için tam bir yoksulluk havası hakim. Zaten 8500 TL. olan asgari ücret daha birkaç gün önce yeniden ayarlanarak 11 bin 400 TL dolayına çekildi. Bu oran bile en iyi tahminlerde

Göre, açlık sınıtrının altında bir oran. Dolayısı ile bu asgari ücret bile çarşı pazar ve ev kiraları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor.

NASIL HESAPLANIYOR

Satın alma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının %31 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 34 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %161 üzerinde, Arnavutluk ise %66 altında değere sahip oldu.

BİREYSEL TÜKETİMİMİZİ 80 OLDU

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 80 oldu ve AB ortalamasının %20 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 138 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 36 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 36 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Buda Türkiye’de milli paranın giderek değer kaybettiğinin bir başka kanıtı gibi.