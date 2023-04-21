12 Nisan’da UNLV (University of Nevada-Las Vegas / Las Vegas Üniversitesi) yerleşkesinde, üniversite mutfağında Akademisyen Şef Christopher Lindsay öğrencileriyle birlikte hazırladığı menüde Ezogelin çorbasına yer verirken, diğer dünya mutfağı menülerini ise Türk ürünleriyle hazırladı.

14 Nisan’da ise gelenekselleşen 3’üncü Şef Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada şefler Türk ürünleri ile hazırladıkları tabaklarla büyük ödül için yarışırken, katılımcı bölgesel ve ulusal distribütör firma temsilcileri Türk yemekleriyle gerçek bir deneyim yaşadı.

Etkinliklere Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İ. Kazım Gürel ve T.C Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said DOLU, UNLV Hospitality Okulu Dekanı Prof. Dr. Stowe Shoemaker ve Nevada Restoran Birliği Başkanı Katherine Jacobi ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yarışmada projenin ana hedefi olan “yerel ve ulusal profesyonellerde Türk ürünleri hakkında farkındalık oluşturarak talep yaratmak, profesyonelleri Türk ürünleri hakkında bilgilendirmek ve Turkish Tastes’in marka yüzü haline getirmek” ilkesi doğrultusunda kurgulandığı için katılımcı şeflere ürün tedarik eden distribütörler de etkinliğe davet edildi. Ayrıca Las Vegas Üniversitesi Yönetici ve Akademisyenleri ve NvRA Yöneticileri de etkinliğe katılım sağladı.

Turkish Tastes ABD’de ses getirdi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, en önemli hedef pazarlardan olan ABD pazarında 2018 yılında 12 yıllık bir vizyonla yola çıktıklarını ve Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasının ötesinde tanıtım mekanizmasının oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

“Bu kapsamda, son olarak Ceoworld Magazine tarafından dünyanın en iyi Turizm ve Otelcilik Okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi, Nevada Restoran Birliği ve ABD’de Executive şef sertifikasını düzenleme yetkisini elinde bulunduran Amerika Aşçılık Federasyonu (ACF) ile ortaklıklar kurduk. Türkiye’de ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ve THY ile işbirlikleri yürüttük. Projenin ilk aşamasında ABD’de gelenekselleştirmek üzere başlattığımız Şef Yarışmasının 3’üncü yılında ülke genelinden ilgi duyulmasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu bizim doğru yolda ilerlediğimizin bir kanıtı. Yakın zamanda daha fazla ses getirecek çalışmaları paylaşacağız.”

Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes Ambassador olarak da bilinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel “Türk gıda ürünlerinin dünyanın tüm mutfaklarında kullanılabileceğini, tabakların lezzetini artırırken sağlıklı beslenmeyi destekleyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz Türk ürünlerine yönelik farkındalığın son tüketiciden sektör profesyonellerine kadar artırılması. Yeni dönemle birlikte tanıtım faaliyetlerimizi ticari sonuçlar doğuracak şekilde planlıyoruz. ABD’de aktif olarak gıda ticaretinde yer alan profesyonellerle etkileşimimizi artıracağız. Yarışma günü dünyaca ünlü Amerikan televizyonu CBS’nin bize ulaşıp röportaj yapması artık tanıtım faaliyetlerimizin meyve vermeye başladığı gösteriyor. Şef Yarışmasına ulusal düzeyde ilginin artmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Yarışmanın birincisi, Jasmine Rattanopas, Cosmopolitan Hotel,

İkinci Robert Lomeli, Wolfgang Puck Spago Restaurant

Üçüncü ise Cem Demirhan, Streamsong Resort olmuştur.

Kazanlara sırasıyla plaketleri ve katılım sertifikaları verilmiştir.

Yarışmacı şefler:

Jasmine Rattanopas - Cosmopolitan Hotel

Robert Lomeli – Wolfgang Puck Spago Restaurant

Cem Demirhan - Streamsong Golf Resort

Joseph Crapanzano – La Panzano Gourmet Catering

Noe Banuelos - Resorts World

Gonzalo Garzo – Red Rock Hotel

Jüri Üyeleri:

Reimund Pitz, Chaine des Rotisseurs, National President

Brett Smith, KP Seafood, Corporate Chef

Greg Matchett, Shamrock Foods, Corporate Chef

Lucio Arancibia, American Culinary Federation, Las Vegas Chapter President

Brian Howard, Spaghetti on the Wall Hospitality, Chef & Owner

Katılımcı Distribütörler

Brian Silver - Shetakis Wholesale - Corporate Director

Manny Ontal - Samuel & Son Seafood - Las Vegas General Manager

Mark Millard – Nicholas & Co – VP Business Development

Get Fresh – Alan Rutz – VP Strategic Accounts

Las Vegas Üniversitesi:

Fakülte Dekanı Dr. Stowe Shoemaker

Bölüm Başkanı Dr. Joseph Lema

Murray Mackenzie

Executive Şef Mark Sandoval

NvRA:

Birlik Başkanı ve CEO’su Katherine Jacobi

Eğitim Programları Müdürü Michelle Vietmeier

Distribütörler ve Sektör Temsilcileri:

MGM Hotels Satın Müdürü, Alexes Foglesong

Samuel Seafood Genel Müdürü, Manny Ontal

Nevada Hong Kong Business Association Başkanı Fion Chong

YENİGÜN HABER MERKEZİ