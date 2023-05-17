28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ankara’dan Ak Parti Milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşarak, seçimin galibinin çıkan sonuçlara göre, “Türk milliyetçiliği” olduğunu söyleyerek, yazısında da önerdiği, “Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması” düşüncesini dile getirdi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından, "Parlatılan 'Niş'ler, 'Miş' Gibi Yapmak ve Bir Seçimin Ardından Türk Milliyetçiliği" başlıklı bir yazı kaleme alarak Cumhur ve Millet ittifaklarını milliyetçilere önem vermemek ve göz ardı etmekle eleştiren AKP'den milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş, "Her iki ittifak grubunun milliyetçiliğe önem veriyor/‘MUŞ’ gibi yaptıklarını, bundan dolayı da Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı ettiklerini" belirtti.

Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Türkeş, seçimin galibinin çıkan sonuçlara göre, “Türk milliyetçiliği” olduğunu söyleyerek, yazısında da önerdiği, “Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması” düşüncesini dile getirdi.

“Lider olmak isteyen kendi partisinde lider olsun, şu veya bu sosyal tabana dayanmak isteyen de o tabana dayansın...” diyen Türkeş, şöyle devam etti:

“Maksat şahıs veya sınıf iktidarı değil de hakikaten topyekûn bir fikrin iktidarı ise, o halde lidersiz, katılımcı tüm partilerin/ kuruluşların üst düzey yöneticilerinden teşkil edilecek bir yüksek kurulun yürüteceği partiler arası koordinasyonu temel alan, eylemlerde dayanışmayı ve seçimlerde ortak listeyi savunacak bir yatay organizasyon şematiği içinde böylesi bir lig kurulabilir...”

Muharrem Sarıkaya yazısını şu cümlelerle bitirdi:

LİG NASIL İŞLEYECEK?

Bunun nasıl sağlanacağını sorduğumda ise ABD, İngiltere ve Avrupa’da uygulanan “Politik lig” gruplarından söz etti.

Bir zamanlar danışmanlığını da yapan Sinan Baykent’in bu konuda kaleme aldığı yazıyı da yolladı.

Nasıl çalışması gerektiği konusundaki önerisinin başında, her milliyetçi liderin partisini kurma serbestisine sahip olduğu, ancak aynı masa etrafında oturup ortak politika belirlediği, hatta ortak aday tespit ettiği bir yapılanmadan söz ediyor.

İttifak gibi olmayan, ortak anlayış içinde hareket eden kulüp yapılanması da denilebilir… Nitekim “Lider olmak isteyen kendi partisinde lider olsun, şu veya bu sosyal tabana dayanmak isteyen de o tabana dayansın...” diyerek yapının çerçevesini çizip ekliyor:

“Maksat şahıs veya sınıf iktidarı değil de hakikaten topyekûn bir fikrin iktidarı ise, o halde lidersiz, katılımcı tüm partilerin/ kuruluşların üst düzey yöneticilerinden teşkil edilecek bir yüksek kurulun yürüteceği partiler arası koordinasyonu temel alan, eylemlerde dayanışmayı ve seçimlerde ortak listeyi savunacak bir yatay organizasyon şematiği içinde böylesi bir lig kurulabilir...”

Bunun adını da “Birleşik Milliyetçi Ligi” olarak tanımlıyor…

Olması mümkün mü?

Özel yaşamlarında beraber, kurumsal kimliklerinde ise çatışmacı tutumları sürdükçe en azından kısa vadede gözükmüyor…