Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi’de Türkiye’nin yıldız sanatçıları hayranları ile buluşacak.

2 Haziran’da son dönemde Aşkın Olayım şarkısıyla müzik listelerinde birinci sıraya yerleşen Simge ile başlayacak konser serisi Cem Adrian, Melike Şahin, Sefo, Sena Şener, Sertab Erener, Pentagram, Evgeny Grinko, Madrigal ile devam edecek.

Ekim ayına kadar yıldız yağmurunun yaşanacağı Turkcell Vadi sahnesinde İstanbul müziğe doyacak.

Turkcell Vadi Haziran Ayı Etkinlik Takvimi

2 Haziran- Simge

3 Haziran- Cem Adrian

4 Haziran- Melike Şahin

9 Haziran – Sefo

10 Haziran – Sena Şener

16 Haziran- Sertab Erener

18 Haziran – Pentagram

21 Haziran- Evgeny Grinko

24 Haziran – Madrigal

Biletlere www.biletix.com veya biletix gişelerinden ulaşabilirsiniz.

Turkcell Vadi Hakkında;

28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Adres: Turkcell Vadi – Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi. Cendere Cad. Sarıyer/ İstanbul