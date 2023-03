Yayıncı Level Infinite ve geliştirici NExT Studios, co-op tabanlı çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED'in bu yaz PC için çıkacağını duyurdu. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına geleceği ve bu platformlar için çıkış tarihlerinin yakında açıklanacağı da belirtildi. Nefes kesen PvE ve PvP modlarına sahip olan SYNCED, oyuncuların en büyük düşmanlarını, en büyük güçlerine dönüştürebilmelerini sağlayarak aksiyon türüne yeni bir soluk getirecek. Steam üzerinden de tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak oynanabilecek oyunu şimdiden Steam istek listenize ekleyebilirsiniz. SYNCED için yayınlanan son tanıtım fragmanına buradan göz atabilirsiniz. SYNCED, nanoteknolojinin medeniyetin bel kemiği haline geldiği dünyamızın yakın geleceğinde geçen, oynaması ücretsiz bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Yok olmak üzere olan medeniyetin kalıntıları arasında gezen nano makineler, türlerini devam ettirmek için insanlardan beslenerek onları vahşi, ölümcül Nanolar isimli yaratıklara dönüştürüyorlar. Bu kıyamet ortamında oyuncular, Nerva olarak bilinen değerli nano-enerji maddesini bulmak için Meridyen'i araştıran cesur birer Koşucu rolünü üstlenecekler. Oyuncular üç kişilik ekipler kurarak hem nano makinelere hem de diğer oyunculara karşı temponun hiç düşmediği PvE ve PvP maçlarda kıyasıya mücadele edebilecek. Her biri farklı özelliklere sahip olan Koşucular oyun alanında karşılaştıkları ve alt ettikleri Üstün Nano'larla senkronize olarak onları Yoldaş Nano'lara dönüştürebilecek ve bu yoldaşlarını Nano ordularına ve rakip oyunculara karşı stratejik olarak kullanabilecekler. Ezici, Topçu, Muhafız ve Gözcü olarak adlandırılan bu Üstün Nano sınıflarının her biri kendi yeteneklerine sahip. Koşucular kendi oyun tarzlarına en uygun olan Üstün Nano’yu seçebilecekler. Ayrıca Koşucular aynı anda iki Nano alabilecek ve bunlar arasında anında geçiş yapabilecekler. Yakından saldırmak istiyorsanız Eziciyi üzerlerine salabilir, tehditleri gözlemek ve rakipleri yağmalamak istiyorsanız Gözcü’yü kuşanabilirsiniz. Yeni nesil grafiklere sahip olan SYNCED'in PvE modunda üç kişilik Koşucu ekipleri olarak terk edilmiş çorak toprakları, istila edilmiş endüstriyel tesisleri, karanlık mağaraları ve daha fazlasını keşfederek Nano sürülerine ve güçlü düşmanlara karşı mücadele edecek, kaynak toplayacak ve Meridyen'i ele geçiren Nano hastalığını yavaş yavaş azaltmaya çalışacaksınız. PvP modunda ise diğer Koşucu ve Nanolarla kapışarak süre dolmadan ve Toplayıcı araçlar haritadan ayrılmadan onları ele geçirmeye ve en fazla Nerva’yı toplamaya çalışacaksınız. Klasik envanter topladığınız aksiyon oyunlarına benzer şekilde, Koşucular PvE ve PvP maçlarında karakterlerini geliştirmek için kaynaklar elde edebilecek ve aynı zamanda güçlü silahların ve modların kilidini açabilecekler. Ocak ayında sona eren başarılı Açık Beta sürecinin ardından oyuncu geri bildirimlerini dinleyen NExT ekibi, betadaki öğrenimlerini SYNCED’in tam sürümünün çıkışı öncesinde oyun deneyimini iyileştirmek için değişikliklere taşıdı. Yapılan bazı değişiklikler şu şekilde; Tekli Mod - Meridyen’i tek başına keşfetmek isteyen yalnız kurtlar için (can dostları nano yoldaşlarıyla birlikte)

Daha etkili Nanolar – Daha geniş yelpazede Nano modları ile savaş meydanında becerilerinizi artırın ve taktiklerinizi genişletin

Yeni gezinme modları – Hızla ileri atılma, artırılmış zıplama becerisi ve uçan kaykayı iyi kullanarak nefes kesen aksiyonda avantaj elde edin

Steam sayfası: https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/

Epic Game Store sayfası: https://store.epicgames.com/p/synced

Oyunu indirmek için resmi siteye göz atabilir, SYNCED ile ilgili gelişmeleri takip etmek için Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilir, Discord kanalına katılabilirsiniz.