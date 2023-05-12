Etkinlikte duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Türkan Şoray, gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini hatırlattı. "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim," dedi ve eğitimin önemini vurguladı.

Türkan Şoray, "Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor. Yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım," diyerek gençlere okumanın ve eğitimin önemini anlattı.

Şoray, gençlere verdiği tavsiyelerde, "Sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki... Bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün," ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'ın, gençlere olan güvenini ve ülkenin geleceğine dair umutlarını paylaştığı bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.