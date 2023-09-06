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Kavuşmaların ve güçlü bağların izlerini taşıyan aşıkların hikayesini aşkın en naif haliyle anlatan ''Take Taki''; kısa sürede çok sevilecek.

Shahin Yaralı feat Cemre Kıralioğlu'nun yeni şarkısı Türk ve İran kültürünün birleşimiyle ortaya çıkan ahenk ve enstrümantal pop tarzıyla dinleyicilerin gönlünde tatlı bir his yaratmayı hedefliyor.

Söz yazarı ve müzik yapımcısı olan, 14 yaşından beri müzik düzenlemeleri yapan ve çeşitli sanatçılarla çalışıp üretimine devam eden İranlı sanatçı Shahin Yaralı, Türkiye’de güzel işlere imza atmak adına prodüksiyon, aranjman ve müzik çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılı itibariyle sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk teklisi Sar Beni’yi müzikseverlerin beğenisine sunan Cemre Kıralioğlu; 2022 yılında sözü ve bestesi kendisine ait Gelsin Bildiği Gibi teklisini yayınladı. Aynı yıla ait ikinci teklisi sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Shahin Yaralı’ya ait Uzak Zaman Diyarı ile dinleyicisiyle buluştu. Güzel sesli sanatçı sonrasında sözü ve bestesi kendisine, düzenlemesi Oytun Su’ya ait olan Dilim Suskun teklisini yayınlayarak müzikal kariyerine devam etti. Süreç içerisinde farklı müzik tarzlarını keşfetmiş, farklı müzisyenlerle iş birlikleri yaparak deneyimlerini genişleten Cemre Kıralioğlu; şarkı sözleri yazmanın yanı sıra, piyano, müzik prodüksiyonu ve aranjman konularında da becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

Shahin Yaralı feat Cemre Kıralioğlu ''Take Taki'' tüm müzik platformlarında yayında!