İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kurucusu Muhsin Ertuğrul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Fuayesi anma etkinliği düzenlendi.

Türk tiyatrosu ve sinemasının öncü isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un vefatının 44. yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Ertuğrul'u anmak ve anlamak için bir arada olduklarını söyledi.

İşsever, Muhsin Ertuğrul'un sanatçılığının sadece Türk tiyatrosunu değil bütün medeniyet dünyasını işgal edebileceğini ifade ederek, "Bizler genel sanat yönetmeni olarak Muhsin Ertuğrul'dan sonra bu tiyatronun sanat yolculuğuna yön verenler biliriz ki oturduğumuz koltuğa vekaleten otururuz. Çünkü makamın gerçek sahibi Muhsin Ertuğrul'dur." dedi.

Sanatçıları doğada özgür koşan yılkı atlarına benzeten İşsever, şunları söyledi:



"Onların hevesle temelini attığı, replikleriyle duvarlarını ördüğü, çatısını kapatıp kurdukları yeni dünyada oyunlar oynandığı, bu sanat kurumunu aynı özenle ve aynı ciddiyetle savunmak, korumak ve tüm sabitleriyle geleceğe taşımak bizim öncelikli görevimizdir. Sanat, sanatçı, özgür ve özel olmadır. Bizler onlardan aldığımız sanat bayrağını yere düşürmeden bir yılkı atı gibi insanlığın esenliği, iyiliği ve güzelliğiyle ileriye taşımaya gayret ediyoruz."

Etkinlikte ayrıca, Gökhan Akçura koordinatörlüğünde hazırlanan ve İBB yayınlarından çıkan "Muhsin Ertuğrul Kitabı" eserinin de tanıtımı yapıldı.

Eserde, Efdal Sevinçli, Metin Balay, Nesim Ovadya İzrail, Gökhan Akçura, Prof. Dr. Murat Tuncay, Sündüz Haşar, Zeynep Miraç, Hilmi Zafer Şahin, İrfan Dağdelen, Orhan Alkaya, Burçak Evren, Oya Kasap Ortaklan, Elif Rongen Kaynakçı, Ali Özuyar, Ali Can Sekmeç isimli yazarların yazıları yer alıyor.