Türk Telekom Galatasaray Nef maçı canlı izle! Telekom GS Nef maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sezonu lider bitiren Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Galatasaray NEF ile karşı karşıya geliyor. Dengede giden seriyi yenen takım yarı finale çıkacak. Türk Telekom Galatasaray Nef maçını canlı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden aratıyor. Peki Telekom GS Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finalinde Bursaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Türk Telekom-Galatasaray Nef maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Anadolu Efes, Çeyrek Finaldeki her iki maçta da Darüşşafaka'yı yenerek turu geçti. Fenerbahçe Beko ise TOFAŞ'ı 93-78 ve 87-98'lik skorlarla mağlup ederek bir üst tura çıktı. Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finalinde karşı karşıya gelecek. Bu turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale çıkmaya hak kazanacak.

TÜRK TELEKOM GALATASARAY NEF CANLI İZLE

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

TÜRK TELEKOM GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.