Türk Telekom eSüper Lig’in Büyük Final’inde kupa Galatasaray’ın. Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’de ilk kupa sahibini buldu. Galatasaray ve Trabzonspor’un final oynadığı, 3 maç kazanan takımın şampiyon olduğu seriyi 3-2 yapan Galatasaray, kupaya uzanan taraf oldu.

Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ve değer üreten anlayışı ile eFutbol’un geleceğine de destek oluyor. Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlandı. ESA Arena’da düzenlenen Büyük Finalde kazanan Galatasaray oldu. Rakibi Trabzonspor’u Büyük Final’de 3-1, Reset Bracket’ta 3-2’lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye’de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig’in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray’ın oyuncusu Kaan Tüzün, Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher’in elinden aldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Suher: “Kulüplerimiz eSüper Lig'in kurulmasıyla ile birlikte ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip olan eFutbol'dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek”

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher kupa töreninde yaptığı konuşmada, “Federasyon olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, eFutbol’da dünyanın 20 resmi liginden biri olarak bu alanda varlık göstermek bizler için gurur verici. Bugün de büyük bir heyecana sahne olan Büyük Final sonunda ligimizin ilk şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımımızı, sporcularımızı, antrenör ve yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Federasyon olarak temennimiz eSüper Lig’de bu heyecan ve rekabetin her sezon katlanarak büyümesi ve ligimizin dünyanın en önemli eFutbol Ligi haline gelmesidir. Her sezon daha güçlü, daha heyecanlı, izleyici sayısını katlayarak artıran bir lig haline gelecek olan eSüper Lig’le birlikte kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip eFutbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.

“eMilli Takımımızın Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması Türk Telekom eSüper Lig’in başarısıdır”

eMilli Takımımızın da bu sene Dünya Kupasına katılma hakkı kazanmasının da Türk Telekom eSüper Lig’in başarısı olduğunu vurgulayan Suher, “Devam eden ve rekabetçi ortam uluslararası başarıyı da getiriyor. eSüper Lig'in Türk Telekom'un katkıları ve desteğiyle daha güçlü hale gelmesi eMilli Takımımızın ülkemizi gururlandıracak daha büyük başarılar elde etmesinin de yolunu açacaktır. Bugün şampiyon olan takımımız ve ligimizin ikincisi FIFA Global Series'de ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İki takımımıza da şimdiden Global Series'de başarılar diliyorum ve önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Gelecek sezon daha güçlü, daha heyecanlı ve daha rekabetçi bir Türk Telekom eSüper Lig izleyeceğiz”

Büyük hedeflere ulaşmak için doğru ve güçlü iş birlikleri kurmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Suher, “eFutbol'da Türk Telekom gibi Türkiye’nin en önemli markalarından birinin TFF ile bu yola çıkması da çok kıymetli. eSüper Lig’e isim sponsoru olarak adını veren ve ligimizin yayıncısı olan Türk Telekom’un başta değerli CEO'su Ümit Önal olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İki güçlü markanın birlikteliğinin eFutbol alanında ülkemize büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Önümüzdeki sezon yine Türk Telekom’un isim sponsoru ve yayıncı kuruluşu olacağı eSüper Ligimizi 20 takımla Kasım ayında başlatacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek sezon eFutbol severler daha güçlü, daha rekabetçi bir Türk Telekom eSüper Lig ile büyük heyecanın parçası olma şansını yakalayacaklar. Takımlarımıza, eFutbol takımlarının sorumlularına, oyuncularına ve bu projede TFF ile organizasyona büyük emek veren Kulüpler Birliği Vakfı’na ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu ilerici vizyon ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Futbol Federasyonumuzun değerli Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de tüm eSüper Lig ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“Yüksek hızlı internet ile oyun sektöründe de öncü rol üstleniyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri de merkezimize aldık. Türkiye’de bu yıl ilk kez TFF tarafından düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'de heyecanlı karşılaşmalarla dolu bir sezonu geride bıraktık. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. eSpor’un öncelikleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps’a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda, oyun severlere sunuyoruz. Sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platform oluşturduk. Heyecanla takip ettiğimiz ve resmi yayıncısı olarak ekranlara getirdiğimiz eSüper Lig’de yer alan takımları gösterdikleri güzel mücadeleden dolayı tebrik ederim. Şampiyon takımızı kutlar, bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlanırken;gelecek sezonu birçok yenilik ve teknolojik özellikler sunduğumuz TV platformumuz Tivibu ile sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Şampiyon Reset Bracket’ta belli oldu

Türk Telekom eSüper Lig’de sezonun son serisi büyük heyecana ev sahipliği yaptı. Kazananlar Finalinde aldığı galibiyetle Büyük Final’e adını yazdıran Trabzonspor’un rakibi Galatasaray, Büyük Final öncesinde oynanan Kaybedenler Final’i serisinde rakibi Alanyaspor’u 2-0’lok net bir skorla yenmeyi bildi. BO5 oynanan Büyük Final’de 3-1’lik skoru elde eden Galatasaray, Trabzonspor’un Kazananlar Finalinden gelmesinden dolayı kupayı kaldıracak takımın belirlenmesini Reset Bracket’a taşıdı. Reset Bracket serisi başa baş giderken kupaya ulaşan takımı beşinci maç belirledi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında Galatasaray’ın art arda iki gol bulmasına karşı yalnızca bir gol atabilen Trabzonspor, ligi ikinci bitiren takım oldu. 3-2 biten seriyle birlikte Türkiye’nin ilk resmi eFutbol ligi olan Türk Telekom eSüper Lig’inin ilk kupası Galatasaraylı oyuncuların ve teknik ekibin ellerinde yükseldi.

Finalistler FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı.

Türkiye’de eSpor yayıncılığının ana adresi konumunda olan Tivibu Spor, şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladı ve yayınlanmaya devam ediyor. Türk Telekom eSüper Lig maçları da sadece Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Spor’un Twitch, YouTube hesapları aracılığıyla canlı olarak sporseverler ve oyun tutkunları ile önümüzdeki sezon da buluşmaya devam edecek.