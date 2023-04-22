Türk Telekom, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’daki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan çocuklara özel bir etkinlik organize etti.ANKARA (İGFA) - Türk Telekom’un sosyal ve dijital aktivite tırı ile, Ramazan ayı boyunca Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Hatay’da farklı lokasyonlardaki çadır kent ve konteyner kentlerde etkinlikler düzenlendi.

Atölye çalışmalarından, çocuk ve gençler için oyun faaliyetlerine, teknolojik uygulamalardan, film ve maç gösterimlerine kadar pek çok alanda etkinliklerin olduğu tır programı, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuk tiyatrosu, kukla yapım atölyesi, resim atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösterilerle devam ediyor. Hatay Eski Havalimanı Çadır Kent’inde kalan çocuklar, Türk Telekom’un tırında düzenlenen atölye çalışmaları ve aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, yetişkinlere de VR teknolojisiyle dijital deneyim sunuluyor.

Türk Telekom’un, teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış tırı, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çadır kent ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar için 30 Nisan’a kadar etkinliklerini sürdürecek. Ramazan ayı boyunca illeri ziyaret eden tır, Kahramanmaraş’ta başladığı turuna bayram sonrasında Hatay’da devam edecek.