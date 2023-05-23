Raporda, son iki yılda Türkiye'de döviz kurunun Tüketici Fiyat Endeksi'ne olan geçişkenliğinin arttığı, ancak Türk perakendecilerin bu durumdan etkilenmeksizin satışlarını ve karlarını artırmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Büyük perakendecilerin ürün fiyatlarındaki artışları tüketiciye direkt olarak yansıttığı vurgulanıyor.

Analiz raporunda borsada işlem gören üç büyük süpermarketin faaliyet karının dolar bazında 2018'den bu yana yüzde 150 artış gösterdiği ifade ediliyor. Büyük perakendecilerin geleneksel satış kanallarından pay alarak büyümelerinin devam edeceği öngörülüyor.

Raporda, Türkiye'deki perakende sektörünün döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyon gibi zorluklara rağmen başarılı bir performans sergilediği ve fiyat artışlarını tüketiciye yansıtarak karlılığını artırdığı vurgulanıyor. Bu durum, Türk süpermarket şirketlerinin güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Citibank'ın analiz raporu, Türk perakendecilerinin ekonomik zorluklara rağmen etkili stratejilerle başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Süpermarket şirketlerinin fiyat politikalarıyla tüketici taleplerine yanıt vererek büyümelerinin devam edeceği öngörüsü sektöre ilişkin olumlu bir perspektif sunuyor.

Yenigün Haber Merkezi