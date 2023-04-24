Başarılı sporcular ve elde ettikleri dereceler şu şekildedir:

Burhan Akbudak (Güreş) 🥇

Adem Burak Uzun (Güreş) 🥇

Hakan Şükrü Kurnaz (Halter) 🥈

Yunus Emre Başar (Güreş) 🥉

Zeynep Yetgil (Güreş) 🥉

Bu başarılar, Türkiye'nin spor alanındaki yeteneklerini ve uluslararası arenada rekabet gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca, Türk sporcuların elde ettiği bu başarılar, gençler için örnek ve ilham kaynağı olarak gösterilebilir. Türkiye, gelecekte daha da fazla başarı elde etmek için yetenekli sporcularını desteklemeye devam edecektir.

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