Türkiye'nin önde gelen siyasetçi ve düşünürlerinden Sinan Oğan, 1967 yılında Iğdır'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan Oğan, aynı üniversitede Mali Hukuk/Bankacılık alanında yüksek lisansını ve ardından Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi MGIMO'dan doktora derecesini almıştır.

1992-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ve ardından Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak çalışmıştır.

Sinan Oğan, Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM'ın kurucusu ve başkanıdır. Türk Dış Politikası, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Türk Dünyası, Enerji, Ermeni Sorunu, Afganistan, İran, Terör ve Türkiye'nin güncel sorunları konularında beş yüzden fazla Türkçe, Rusça ve İngilizce makale ve değerlendirmeleri yayımlanmıştır.

12 Haziran 2011 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 24. dönem Iğdır Milletvekili seçilmiştir. Ancak, 7 Haziran 2015 seçimlerinde MHP'den aday gösterilmemiş ve daha sonra partiden ihraç edilmiştir. Açtığı dava sonucu 2 Kasım 2015 tarihinde MHP'ye geri dönen Oğan, 10 Mart 2017 tarihinde tekrar ihraç edilmiştir.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterilen Sinan Oğan, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir.