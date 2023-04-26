Köln Fuar Merkezi'nde 76 ülkeden yaklaşık 1774 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye toplam 80 firmayla temsil edildi. Yaklaşık 100 bin metrekare alana kurulu fuar, 22-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.

Türkiye pazar payını yükseltiyor

Türkiye, küresel şekerli mamuller ve kakaolu ürünlerde 260 milyar dolarlık bir pazarda halihazırda 2 milyar dolarlık bir paya sahip. Türk üreticiler küresel pastadan daha fazla pay almayı hedefliyor. Türkiye, dünyadaki 170'in üzerinde ülkeye şekerli mamuller ve kakaolu ürün ihracatı yapıyor.

Patsiwiss’e çok yoğun bir ilgi var

Fuarda Patiswiss standına çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Patsiwiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız, “35 metrekarelik bir stant aldık. Fuara ilk defa katılmamızarağmen 100 yıllık firmaların yarısı büyüklüğünde stant aldık ve çok büyük bir ilgiyle karşılandık. Önümüzdeki sene bunun 5 katı 10 katı büyüklüğe ulaşmamız gerekiyor. İnsanlar ürünlerimizi tadabilmek ve görüşebilmek için sıra bekliyor Dünyadaki en büyük markaların satın alma departmanları ile görüşmelerimiz tamamlanmış durumda. Çok büyük müşterilere numuneler verildi. Bunun yanında ilave anlaşmalar yapıldı. Bulgaristan, Dubai ve ABD’den çok büyük bir ilgi gördük” diye konuştu.

Dünyadaki bütün fuarlara katılacağız

İlk fuar olarak Avrupa’daki en iyi markaların katıldığı Köln Fuarını tercih ettiklerini söyleyen Elif Aslı Yıldız, “Fuar çok verimli geçiyor. Daha masadan kalkmadan sipariş alıyor olması Pastiwist’in inovasyon devi olmaya ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Bizim için anlamı çok büyük. Kendimize güvenimizi artıran bir fuar oldu. 21 Mayıs’ta ABD’de bir fuara katılacağız. Bu yıl dünyadaki bütün fuarlara katılmaya gayret göstereceğiz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ