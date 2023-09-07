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Türk sanatçılarımız Günsu Saraçoğlu, Selva Özelli, Fatma Kadir, İlhan Sayın, Mehmet Sinan Kuran, ABD’nin önemli müzeleri arasında yer alan Havre de Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi’nde sanat izleyicisiyle buluşan kişisel sergileriyle ülkemizi uluslararası platformda başarı ile temsil etmeye devam ediyorlar. Müze sanatçılarımızın sergileriyle dünya çapında düzenlenen önemli iklim etkinliklerine kabul edildi.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi Direktörü Jennifer Sim ve yönetim kurulu üyeleri Leslie Kaufman ve Bruce Russell konuya ilişkin yaptıkları açıklamada;

“Bu yıl müzemiz Günsu Saraçoğlu’nun “Rebirth of Water Birds”, Fatma Kadir'in “Water Bird Watching”, Mehmet Sinan Kuran’ın “No Where”, İlhan Sayın’ın “Flowers of Hope”; Selva Özelli’nin “Orca & Reefs” ve “Healing Waters” solo sergilerine ev sahipliği yapmıştır.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi, bu yıl müzemizde ağırladığımız sanatçıların kişisel sergilerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Rehberi tarafından kataloglanmasından memnuniyet duyuyoruz.

https://ungaguide.com/event/ havre-de-grace-maritime- museum-and-environmental- center-art-shows-for-climate- week-new-york/.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi’nin, Türk sanatçılarının kişisel sergileri ile https://www.youtube.com/watch? v=jpEKgFmq_G8&t=62s Londra İklim Haftası, New York İklim Haftası, Florida İklim Haftası ve Birleşmiş Milletlerin Kentsel Ekim gibi dünya çapındaki iklim etkinliklerinde izleyicilere ulaşabildiği için gurur duyuyoruz. Türk sanatçılarımızla ilerleyen günlerde yeni başarılara imza atmaya hazırlandığımızı da belirtmek istiyoruz.”