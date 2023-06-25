Londra İklim Eylem Haftası 24 Haziran’da uluslararası düzeyde farklı disiplinlerdeki etkinliklerle başladı ve 2 Temmuz’a kadar sürecek. Londra Çevre Haftası bu yıl dört ana temaya odaklandı: Küresel temiz ekonomiyi hızlandırmak; adil iklim geçişleri sağlamak; büyüyen eylem ağları; daha yeşil bir çevre yaratmak.

Benim de dahil olduğum Türk sanatçılarından oluşan bir grup olarak bu yılda Lonra İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Hepimizin odaklandığı farklı konular var. Bu yıl ki etkinliklere; ben ve Fatma Kadir su ve göçmen kuşlardan, Selva Özelli bioçeşitlilik ve balinalardan, İlhan Sayın çiçeklerden, Mehmet Sinan Kuran paradox yüzyılı olarak toplumsal atıflarından oluşan eserlerimizden hazırladığımız dijital sergilerimizle kabul edildik.

Türk sanatçıları olarak; Fatma Kadir - “Water Bird Watching”, Mehmet Kuran - “Nowhere”, Selva Özelli – “Love Someday”, “Reef Dwellers”, “Orcas&Reefs”, Günsu Saraçoğlu - “ReBirth of Water Birds” ve İlhan Sayın - “Flowers of Hope” isimli sergilerimizle ülkemizi Londra İklim Eylem Haftası’nda temsil ediyoruz.

Elbette dünyada iklim ve çevre odaklı gerçekleştirilen etkinliklerin çok fazla detayı var. Uzun uzun o kısımlara girmeyeceğim. Bizim sanatçılar olarak temel amacımız; sanat yoluyla dünyanın karşı karşıya olduğu ve doğrudan hepimizi etkileyecek çevre, iklim sorunlarına dikkat çekmek.

Uluslararası düzeyde düzenlenen birçok etkinlik, konferans v.s. alanlara çalışmalarımızla katılmaya ve sanatçı sorumluluğumuz ile sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.

Çünkü, gelecekte yeni nesillere güzel bir dünya bırakmanın sorumluluğunu derinden hissediyoruz.

Sevgi ve sanatla kalın…