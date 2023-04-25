Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi 'Aman'; sanatçının yaşadığı topraklara, toplumsal olaylar ile karmaşa içinde geçen gençliğine, insan ırkının bitmek bilmeyen öfkesine karşı yazdığı ve sadece bir piyano, çello, keman eşliğinde söylediği bir ağıt.

Sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım, düzenlemesi Serkan Çeliköz’e ait olan 'Aman' sanatçının geçtiğimiz yıllarda kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi etiketiyle 28 Nisan Cuma günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.