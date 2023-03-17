TÜRK RESİM SANATININ ÖNCÜ İSİMLERİNDEN HOCA ALİ RIZA’NIN 100 YILLIK RESİMLERİ ÜSKÜDAR’DA SERGİLENİYOR

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLÇEYİ SANAT AŞIĞI ÜSKÜDARLI HOCA ALİ RIZA’NIN TUVALİNDEN SEYRETTİRİYOR

Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları resmin farklı alanlarında öne çıkan sanatçıların eserleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türk resim sanatının en önemli isimlerinden Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi ile Üsküdar’ın tarihi mirasları resim sanatının diliyle sanatseverlere aktarılıyor. Üsküdar’ın yüzyıllardır ayakta kalan kültürü ve doğal güzelliklerinden izler taşıyan eserlerden oluşan sergi, Üsküdar’ı geçmişin güzellikleriyle örülü bir pencereden seyrediyor.

Son Yılların En Değerli Resim Sergisi

“Sanat aşığı bir derviş meşrep” olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı bir törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yar aldığı ve 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunulacak olan sergi son yıllarda Üsküdar’da açılan sanat değeri en yüksek sergilerden biri olma özelliği taşıyor.

Türkmen: ‘’Hoca Ali Rıza Üsküdar’ımızın Gururudur’’

Üsküdarlı Hoca Ali Rıza tarafından 1900’lü yılların başında yapılan ve aralarında paha biçilemeyen tabloların da yer aldığı serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hoca Ali rıza’nın Türk resim sanatının önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi:

‘’Modern Türk resim sanatının kurucu babalarından biri olan Hoca Ali Rıza hem sanatsal hem de tarihsel olarak önemli bir sanatçımız, gurur duyduğumuz bir hemşerimizdir. Bugün ülkemizde resim sanatının ulaştığı düzeyin temelinde Hoca’nın emekleri, sabrı ve resme bakışı vardır. Elbette bu konuda yanız değildir. Üyesi olduğu Asker Ressamlar kuşağının ve hocası olduğu 1914 kuşağı ressamlarının da bu büyük geleneğin oluşmasında büyük emekleri bulunuyor. Hoca Ali Rıza, doğduğu 1858 yılından vefat ettiği 1930 yılına kadar hep Üsküdar’da yaşamış, Üsküdar’ın sosyal dokusunu, bütün coğrafi güzelliklerini resmederken İstanbul’un bütününe de kayıtsız kalmamıştır. Farklı tekniklerle, farklı malzemelerle şehrimizin bugün bize uzak olan güzelliklerini dürüstçe tuvale yansıtmıştır.’’

Türkmen: ‘’İstanbul ve Üsküdar’ı Gerçekçi Bir Gözle Resmetmiştir’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın sanatçı özelliklerini de şöyle sıraladı:

‘’Asıl erdemi ise resim sanatına aynı zamanda bir milli vazife olarak bakması diyebiliriz. Oryantalist ressamların önyargılara ve çarpık hayallere dayanan, gerçeklikten kopuk, masalsı Türk – Türkiye tasvirlerini gerçekçi bir resim anlayışı ile tashih etmiştir. Bu resim anlayışıyla da yeni ressamlara yol göstermiştir. Geleneksel sanatlarımızın içinde yer almayan, modernleşme ile hayatımıza giren, Saray’ın da teşvik etmesiyle kendisine meşru bir zemin bulan resim sanatı okulların müfredatında yer bulmuş, Hoca Ali Rıza bu açılan alan sayesinde de öğrenciler yetiştirmiştir. Nitekim kendisi de resim sanatıyla mezunu olduğu askeri okullarda tanışmıştır. Dervişane bir hayat yaşayan, sabırlı bir eğitimci olan, milli hislerle üreten vatanperver bir sanatçı olarak Hoca Ali Rıza resimlerinin yanında yazdıkları ve söyledikleriyle de günümüz sanatçılarına güçlü mesajlar bırakmıştır. Elinizdeki bu kitabın hazırlanmasında işte bu noktaların payı büyüktür. Vefatının üzerinden 100 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen eskimeyen, yeni kuşaklar tarafından sevgiyle, saygıyla takip edilen Hoca’ya dair yazılmış çok iyi metinleri bu vesileyle derledik.’’

Türkmen: ‘’Eserleri Bir Kitapta Topladık’’

Hilmi Türkmen açılış konuşmasında Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza ile ilgili bir de müjde verdi:

‘’Üsküdar Belediyesi olarak bu büyük sanatçının, değerli hemşerimizin hayatını, sanatını ve eserlerini bir kitap olarak derlemek ve yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, sanatçılara ve eserlerin temininde yardımcı olan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üsküdarlılar olarak bizler, değerlerimizin her daim hatırlanması için kültür, sanat çalışmalarımıza ve yayıncılığa devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle başta Hoca Ali Rıza olmak üzere kültür ve sanat tarihimizde yeri olan bütün sanatçılarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz.’’