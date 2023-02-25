Türk Oftalmoloji Derneği deprem bölgesindeki destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, TOD Genel Sekreteri Prof. Dr. Huban Atilla ve TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kıvanç Güngör, 17 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerini ziyaret ederek bölgedeki ihtiyaçları belirledi. Prof. Dr. Ziya Kapran bölgedeki en önemli ihtiyacın barınma ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda 5 adet konteyner almaya karar verdik. Konteyner tedarik etmek her ne kadar zor olsa da ilk aldığımız konteyneri 14 Şubat tarihinde Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırması Hastanesi’ne teslim ettik. 4 adet konteyner tedarik etmek sürecimiz devam ediyor, en kısa zamanda diğerlerini de ihtiyaç duyulan şehirlerde hekimlerin kullanımına sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Ziya Kapran, konteyner desteğinin yanında malzeme desteği sağlamaya çalıştıklarını, bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran Crush Sendromu vakalarında kullanılmak üzere 1.000 adet serum teslim ettiklerini belirtti. Ülkemizde 95 yıldır faaliyet gösteren ve Türk göz hekimlerini temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği olarak ilk günden beri depremzedelerin ve hekimlerin yanında olduğunu belirten Kapran, “Depremde 4 göz doktoru üyemizi kaybettik. Afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm üyelerimiz ve TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi hekim meslektaşlarım biliyoruz ki yolumuz uzun, daha yapacak çok işimiz var. TOD olarak afet bölgesinde halkamızın yanında olmaya ve desteklerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun.” diye konuştu

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi