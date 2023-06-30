Dünya modasının buluşma noktası Paris Premiere Vision Manufacturing Fuarı, Türk moda endüstrisinin yeni koleksiyonlarını dünyanın en büyük markalarına sunmasına zemin sunacak. Türk moda endüstrisi Paris’te yeşil dönüşüme hazır olduğunu da tüm Avrupalı alıcılara göstererek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

Türk moda endüstrisi, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na 25 firmayla katılıyor. Türkiye, İtalya’nın ardından fuara en fazla firmayla katılım sağlayacak 2.ülke konumunda. PV Fuarının tekstil bölümü katılımıyla Türkiye’den toplam katılan firma sayısı 210’a ulaşıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’da üç moda fuarına milli katılım organizasyonu yaptıklarını, Türkiye’den 42 hazırgiyim ihracatçısı firmanın bu fuarlara katılımını sağladıklarını, bu firmaların bu fuarlarda binlerce iş görüşmesi yaptığını, bu iş görüşmelerinden yeni ihracat bağlantıları doğduğunu dile getirdi.

Sertbaş; “Yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu tüm alıcılara göstereceğiz”

Dünya genelinde yaşanan resesyon, Türk ekonomisinin içinden geçtiği sancılı süreç nedeniyle Türk hazırgiyim sektörünün son 1 yıldır ucunda ışığı göremediği bir tünelin içinde ilerlediğini aktaran Sertbaş, “Şartlar olumsuz olsa da kabuğumuza çekilemeyiz. Üretmeye, ürettiklerimizi tanıtmaya ve ihracat yapmaya devam etmek zorundayız. Fransa 2022 yılında 30 milyar dolar hazırgiyim ithalatı yaparken, Türkiye olarak Fransa pazarından yüzde 6,5 pay aldık ve 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Fransa ihracatımızda ilk 5 büyük Pazar arasında yer alıyor. 2023 yılında öncelikli hedefimiz Fransa pazarında mevcudu korumak ve müşterilerimizle ilişkilerimizi sürdürmek. PV fuarının gündeminde önceki edisyonlarda olduğu gibi sürdürülebilir, çevre dostu üretim olacak. Türk hazırgiyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Uğuz: “2023 yılı sonunda 6 fuar ve Hollanda, Almanya ve Belçika’dan Alım Heyeti yapmış olacağız”

Avrupa pazarında, yakından tedarik avantajını ülke olarak kullanmak istediklerini vurgulayan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, 2023 yılında 6 fuara milli katılım organizasyonuna imza atmış olacaklarını anlatarak, “6 fuar yanında İtalyan ithalatçıları İzmir’de ağırlayıp ikili iş görüşmeleri yaptık. 2023 yılının son etkinliğini Kasım ayında Hollanda’ya yönelik alım heyeti organizasyonu olarak planlıyoruz. Ayrıca sadece Hollanda değil, Almanya ve Belçika’dan toplamda 3 ülkeden 25 yabancı alıcı getirtme hedefimiz var.” dedi.

EHKİB organizasyonunda Türk moda endüstrisinin 15. Kez PV Man. Paris Fuarı’nda yerini alacağı bilgisini paylaşan Uğuz, “Bu fuarda Türk hazırgiyim üreticileri Sonbahar-Kış 2024-2025 koleksiyonlarını uluslararası alıcılara sunarak sektörü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Fuarlarda kurulan ilişkiler ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimizden Fransa’ya 2022 yılında yapılan konfeksiyon ihracatı yüzde 43 artışla 71 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen Premiere Vision Fuarına 1.246 firma katılım sağlarken bu ziyaretçilerin yüzde 70’ini uluslararası alıcılar oluşturdu. Fuara; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Japonya ve Belçika başta olmak üzere 44 farklı ülkeden yaklaşık 35.000 profesyonel ziyaretçi katıldı” değerlendirmesinde bulundu.

EHKİB, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerindeki PV Man. Paris Fuarı’na EİB 16. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinin katılımına da olanak sağlıyor. Genç tasarımcılar, hazırgiyimde son trendleri yakından görme fırsatına sahip olacak.