"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; kadının örgütlenme ve eşit yaşam hakkını, onların ne kadar fedakâr, cefakâr, kutsal, olduklarını ifade eder” açıklamasında bulunan Demet Sabancı Çetindoğan “Türkiye’nin, dünya standardında başarılar elde etmiş birçok kadını var. Türk kadını artık ekonominin ve sosyal hayatın içinde kendine yeni bir yer açmıştır. Üniversitelerimizde, özel işletmelerde, devlet kurumlarında kadınlarımız, erkeklerimizle yan yana çalışmaya ve üretmeye her gün biraz daha fazla katılmaktadır. Modern Türkiye’nin teminatı da işte budur. O güçlü kadınlar; güçlü, özgür çocuklar yetiştirecek, o özgür çocuklar da yarınlarımızı daha aydınlık yapacaktır. Kadın varsa umut var, kadın varsa güç var demektir” dedi.

Deneyimlerinden yola çıkarak başarılı bir iş hayatının sırrını da paylaşan Demet Sabancı “İnsan kaynakları sayısal olarak gelişiyor. Bu rekabet alanını genişletiyor. Ayrıca rekabetin şiddeti de artıyor. İyinin iyisi her zaman var. İşiniz, alanınız ne olursa olsun öne çıkmak için eskiye nazaran çok daha belirgin bir çaba koymanız lazım. Bu da donanımla olabilecek bir şey. Dünya dillerini bilmeyi, dünya insanlarını ve coğrafyalarını tanımayı, iş alanı ne olursa olsun küresel ölçekte düşünmeyi çok önemsiyorum ben. Rekabete, yarışa hazır olmak lazım. Büyük hedefleri olan birisinin çabasının da büyük olması lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ