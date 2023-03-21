Sanat tarihimizdeki kökleri Uygur Türklerine kadar inen Çiniciliğin zirvesi kabul edilen İznik çinilerinin en değerli örneklerinin yer alacağı “Geçmişten Günümüze İznik Çinileri Ateşten Doğan Çiçekler” sergisi 23 Mart - 16 Nisan tarihlerinde Axis İstanbul Sergi Salonu’nda ziyaretçilerle ücretsiz olarak buluşacak. Sergide Mescidi Aksa ve Mescidi Nebevi duvarlarını süsleyen Rumi, Hata-i, Hata-i Penç desenli çini karo ve panolardan Selçuklu Karatay Medresesi ve Selçuklu Bayburt Kalesi çini karo ve panolarına Kadar zengin bir koleksiyon görülebilecek. Sergi envanterinde ayrıca 16’ıncı yüzyılın ilk yarısında toprağa nakşedilen Hata-i, Baba Nakkaş, Floral, Bahardalı, Bulutlu motif ve desenleri ile bezenmiş çini, vazo, kandil, sürahi, tabak, kase ve şekerlikler; sülüs yazı karakteri ile yazılmış, vav, elif, besmele, dua ve Esma-ül Hüsna panoları yer alıyor.

Zaha Hadid, Ömer Uluç ve Canan Tolon’dan modern yorumlar

İznik çinilerinin modern yorumlarının yer alacağı serginin özel bölümünde ise eserleri İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan Zaha Hadid, Canan Tolon, Ömer Uluç, Murat Morova, Osman Dinç ve Bülent Erkmen gibi dünyanın önde gelen mimar, ressam ve sanatçıları tarafından tasarlanan özel İznik çini karoları ve panoları Axis İstanbul AVM’de ziyarete açık olacak.