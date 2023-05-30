Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Mayıs 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Bu verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362,01 TL'ye yükseldi. Ayrıca, gıda harcamalarıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm yaşam giderlerini içeren yoksulluk sınırı ise 33 bin 752,49 TL olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 13 bin 439,41 TL olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarında bir önceki aya göre yüzde 2,23'lük bir artış görülürken, son 12 ayda ise enflasyon oranı yüzde 72,18 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarında da değişimler yaşandığı görüldü. Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 oranında zamlandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatları ise sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 arttı. Diğer taraftan, dana eti ve yumurta fiyatlarında düşüş yaşandı. Pirinç ve un fiyatları ise yükseliş gösterdi, bulgur fiyatı ise düşüş kaydetti.

TÜRK-İŞ'in yayımladığı bu veriler, Türkiye'deki yaşam maliyetinin giderek arttığına ve yoksulluk sınırının daha da yükseldiğine işaret ediyor. Bu durum, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların yaşam standartlarını etkilemekte ve sosyal politikaların önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Yenigün Haber Merkezi