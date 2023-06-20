Türk İş Başkanı Ergün Atalay Habertürk'te katıldığı canlı yayında, "Partinin, hükümetin, milletvekilinin, işverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin olur." dedi.

Partinin, Hükümetin, Milletvekilinin, İşverenin Sendikası Olmaz

"Partinin, hükümetin, milletvekilinin, işverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin olur." diyen Atalay, "Bu ülkede işverenler de, bazı belediye başkanları da kendine yakın sendika istiyor. Bunun bedelini ödüyoruz. Örgütlendiğin zaman adam seni kapının önüne atıyor. Mahkeme sürüyor 5 sene. Ne işçi kalıyor ne işyeri kalıyor. 7 sene süren davalar var. Biz nasıl örgütleneceğiz? Burada yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Biz bu ülkede yüzde 65'iz. 600 tane Meclis var. Biz orada 3 kişi yokuz. Bu Meclis'in dörtte üçü işveren ağırlıklı. Bu Meclis'te işçilik, çiftçilik yapmış emekli olmuş vekil olsa, bizim aleyhimize kanun çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

Örgütlenmeden Ürkmemek Lazım

"Ben 12 ay çalışıyorum, 1,5 ay vergiye gidiyor. Bununla ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Çok kazananlardan çok alınsın, az kazananlardan az alınsın." diyen Atalay, "Bu ülkede örgütlü olan işyerlerinin büyük bölümünde problem yok. Ama örgütsüz, merdivenaltı, kayıt dışı. Devlet ve Çalışma Bakanlığı bu işe çözüm bulsun. Kaptı kaçtı işverenler var bu ülkede. Sonradan zengin olmuş, sendika tanımaz. İşçinin patronu olur, sendikası olmaz diyor. Adam bir ihale alıyor, cami yapıyor, okul yapıyor, hayırsever oluyor. Benim paramla ne okul yap, ne cami yap. Bana paramı yap. Sendikadan ürkmenin anlamı yok. Örgütlenmeden ürkmemek lazım." şeklinde konuştu.