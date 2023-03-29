Osmanlıda Türklere şu denirdi, aman Türk'üm deme sonra devletimiz parçalanır.

Türk bu korkuyla kendi kimliğinden korkar ve kaçar oldu.

Ama diğer etnik gruplara hoşgörülüydü , her türlü etnik hürriyeti tanıdı. Devlete ısınırlar sandılar ,Türkler, Osmanlıyız , Müslümanız derken , diğer guruplar Arap , Rum v.s kendi kimliklerini geliştirip bilinçlendiler.

Ama ne zaman ki devlet tökezledi ve beklenen o gün geldi , hepsi devlet içinde devlet olmuş halde birer birer Türk'ün karşısına dikildiler.

Türk hazırlıksız ,şaşkın ve kimliksizdi. Kendisine anlatılan din kardeşliği ezberi de bozulmuş bir halde yara bere içinde Anadolu’ya sıkıştı. Sonra oraya da gelip gırtlağına sarıldılar....

Bu gerçeğe dayalı yazıların sahibi rahmetli Halil İnancık...

Şimdi ise bizler dine öncelik vererek , Arapça kelimelere yönelirken, bizim vatanımız da , başka ırk'ların teröristleri ; Sözde dili ve kimliği için , bebek katili , cani , insanlık dışı katliamlar yapabiliyorlar. Biz halen sırât-ı müstakim (doğru yol ) demeye devam edelim duralım.

Diriliş olacak, uyanış olacak, inanış duygularımız ile Türk yurdunda, Türk kanunları üstün gelecek.

Herkes haddini bilecek. Bu ülkeyi kaosa sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

Dini inançlarımızı kimse elimizden alamaz, almamıştır da..

Dedemizin babası, dedemiz, babamız, annemiz, atamız Müslüman olarak ölüp ahirete intikal ettiler.

Bizler ve bizden sonra gelecek kuşaklarımız da öyle gelip , öyle gidecek.

Bizim önceliğimiz Türk dili , Türkçe kelimeler, Türk gelenekler , Türk müziği , Türkçe Allah'ın ayetlerini öğrenmek ve Türkçe ibadet etmek olmalı..

Teknoloji, bağımsızlık, ilim, bilim, adalet , insan hakları, hayvan ve doğayı koruma, güvenlik v.s önceliklerimizin ardından gelmesi kaçınılmazdır.

Türklük andımız, din ise seçim olmalı !

Sevgi ve Saygılarımla.