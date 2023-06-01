Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’de sürdürülebilir havacılığa geçişi desteklemeye yönelik yeni bir platform için güçlerini birleştirdi. Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu, sürdürülebilir havacılık uygulamaları üzerine sektör iş birliklerini, bilgi ve farkındalığı artırmanın yanı sıra, Türkiye’nin sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) potansiyelini araştıracak.

Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile Türkiye’nin ilk sürdürülebilir havacılık platformu kuruldu. Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu, Türk havacılık sektörünün karbonsuzlaştırma yolculuğunu ve sürdürülebilirlik dönüşümünü daha ileriye taşıyacak.

Sürdürülebilir havacılığa yönelik iş birliklerini kolaylaştırmak, fikir ve iyi uygulamaları paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kurulan platform kapsamında, eğitim programları ve sosyal faaliyetlerle bu alanda bilgi ve farkındalığı artırılması hedefleniyor. Ayrıca, platform ortaklarının Türkiye’de sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) yaygınlaştırılması için öneri niteliğinde bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında uzun yıllara dayanan iş birliğinden güç alan platformun yeni katılımlarla büyümesi öngörülüyor. Platform ortakları; havayolları, havalimanları, hava aracı bakım onarım kuruluşları, havacılık alanında faaliyet gösteren sanayi firmaları, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere havacılık sektöründeki tüm paydaşları ortak hedeflere ulaşmak yolunda iş birliğine davet ediyor.

Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğindeki Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu’nun açılışı, 31 Mayıs 2023 tarihinde Türk havacılık sektöründen çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukcu, açılış etkinliğinde “İş birliği ve disiplinler arası bir yaklaşım sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazlarındandır. 2050’de Karbon Nötr Hava Yolu olma idealimize ancak bu perspektifle ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ülkemizin de Paris Anlaşmasını onayladığı böyle bir dönemde, Türkiye’nin sürdürülebilir havacılıktaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bu platformun kurucuları arasında, İTÜ ve Boeing gibi iki kurum ile yer almak çok değerli. Bundan sonraki süreçte de ilgili diğer paydaşlarımızla birlikte genişleyeceğimize ve güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu'nun kuruluşunda önemli bir rol üstlenerek, sürdürülebilirlik alanında sorumluluk bilincini ve sözünü bir kez daha yenilemektedir. Bu hedef doğrultusunda İTÜ, 250. yaşına gireceği 2023 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan etmiş ve yeni yaşında sürdürülebilirlik temasına odaklanmıştır. Alanında öncülerle kurulan bu platform ise sürdürülebilirlik temamıza güçlü bir katkı sunacaktır. İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ ARC), bu kıymetli projenin yöneticisi olarak alacağı görevde havacılık paydaşlarını bir araya getirecek, eğitim içeriği ve kaynaklarının belirlenmesinde öncülük edecektir. Böylelikle havacılıkta sürdürülebilirlik için sektördeki iş birliğini güçlendirmek adına bir köprü rolü üstlenecek, bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak ve sosyal farkındalık yaratacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Havacılığın geleceğinde sürdürülebilirliğin büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Ortaklarımız Türk Hava Yolları ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu’nu kurmanın gururunu yaşıyoruz. Türk havacılık sektöründe sürdürülebilir uygulamaları ve teknolojileri hayata geçirmek ve sektörün ortak hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki paydaşlarımızla 2017 yılında başlattığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı ile, sanayi, teknoloji, servis ve eğitim dahil olmak üzere pek çok alanda sürdürdüğümüz stratejik ortaklığımızın bu platform ile daha da güçleneceğine inanıyorum.” dedi.

Boeing Küresel Sürdürülebilirlik Politikaları ve Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Brian Moran, “Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu’nun kurulusu Boeing’in karbonsuzlaşma stratejileriyle uyum içerisindedir. Ticari havacılığın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini destekleyen bu dört strateji; yenilenebilir enerjiye geçiş, ileri teknolojiler, operasyonel verimlilik ve filo yenilenmesidir. Sürdürülebilir ürün yaşam döngüsünü artırmak amacıyla son 10 yılda inovasyona yaklaşık 55 milyar dolar yatırımda bulunduk ve müşterilerimize yakıt verimliliği yüksek ve karbon emisyonu düşük ürünler sunuyoruz.” dedi. Boeing, ayrıca, ticari uçaklarının 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçuşa uyumlu olacağını taahhüt ediyor ve bu yakıtların tedarikini genişletme doğrultusunda sektöre öncülük ediyor.

Açılış konuşmalarının ardından imzalanan niyet belgesi ile Türk Hava Yolları, Boeing ve İTÜ, Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu’nu kurduklarını, bu platformu Türkiye’deki diğer havacılık paydaşlarının katılımıyla genişleteceklerini beyan etti. İmza töreninin ardından Türk Hava Yolları, İTÜ, İstanbul Havalimanı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden temsilcilerin katılımı ile “Havacılıkta Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Birliği” başlıklı panel gerçekleştirildi.