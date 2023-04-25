T.C. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu etkileyici uçuş sırasında çekilmiş birbirinden güzel fotoğraflar da paylaşıldı.

TEKNOFEST 2023, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarını sergileyen büyük bir etkinliktir. Bu selamlama uçuşu, etkinliğin heyecanını ve önemini daha da artırarak, ülkenin teknoloji ve savunma sanayi alanındaki ilerlemesini vurgulamaktadır. İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen gösteri uçuşları, vatandaşların ve etkinliğe katılanların büyük ilgisini çekti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ