. 20 Mart akşamı İzmir Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen dayanışma gecesinde toplanan bağışlarla deprem bölgesindeki 500 öğrenciye bir yıllık burs sağlanacak.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, afetzede gençlerin ve çocukların eğitimlerine devam edebilmesine destek olmak için bir dayanışma gecesi düzenledi. 20 Mart akşamı İzmir Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza A.Ş. ve Enginar Yemek & Catering destekleriyle TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmirli iş insanları ve TEV bağışçılarının yanı sıra TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve İzmir’de eğitim gören afetzede bursiyerler de katıldı. Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu’nun sunuculuğunda gerçekleşen etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde okuyan TEV bursiyeri Ayben Bağcı, piyano ve keman eşliğinde şarkı söyleyerek geceye anlam kattı. Gecede toplanan bağışlarla depremzede 500 öğrenciye bir yıllık burs verilecek.

“Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimleri, hayalleri yarıda kalmasın”

Sözlerine Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Üzgünüz, sarsıldık, yaralandık ama şimdi durma zamanı değil! İşte tam da bu yüzden buradayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimleri hayalleri yarıda kalmasın, yarına umutla bakabilsinler diye buradayız. TEV Ailesi olarak bütün çabamızla afetzede öğrencilerimize destek olmak için çalışıyoruz. Afetten etkilenen 2.573 bursiyerimize aylık burslarına ek barınma yardımı olarak toplam 3 milyon TL destekte bulunduk. Afet bölgesinde okuyan ve/veya ailesi bu bölgede olan, TEV’e burs başvurusunda bulunmuş, hatta mülakata girmiş ancak kontenjan sınırlaması nedeniyle kabul almamış 1.300 öğrencimize toplam 2 milyon TL acil destekte bulunduk. Başta ebeveyn kaybı yaşamış, afetten birinci derecede etkilenmiş üniversite öğrencilerine mart ayı itibarıyla 4 aylık acil destek ulaştırdık. Sizinle birlikte dayanışmayı çoğaltarak daha fazla gencimizin hayatına dokunacak, umut olacağız” dedi.

Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin %10’u deprem bölgesinde

Afetten etkilenen bölgelerde 304.700 üniversite öğrencisi yani Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin %10’unun bulunduğu hatırlatan TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, şunları söyledi: “Gençlerimizin desteğimize ihtiyacı var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eğitimleri yarıda kalırsa gelecek hayallerini, umutlarını da kaybedecekler. 100 öğrenci hedefiyle çıktığımız bu dayanışma gecesinde, İzmir halkının dayanışma ruhu ve hayırseverliği sayesinde hedefimizi aştık ve 500 öğrenciye bir yıllık burs desteği sağladık. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim umudumuz… Türkiye’nin aydınlık yüzü, geleceği olan gençlerimizin elinden tutmanız o kadar değerli ki… Yıllar sonra bu yaşadığımız günler acı bir hatıra olacak. Ama sizin destek verdiğiniz gençlerimizin başarıları o kadar büyük olacak ki bu acıları bir nebze olsun unutturacak. Ben buna yürekten inanıyorum.”

“Odağımızı depremden etkilenen gençlerimize çevirdik”

Bu yıl yola hem bursiyerlere hem de kaynak yaratmaya yönelik yoğun bir etkinlik programıyla çıktıklarını belirten TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi, yeni dönem Yürütme Kurulu Üyeleri Berrin Baysak, Devrim Çukur, Didem Özkardeş, Ferah Sancak, Filiz Aksın, İbrahim Görücüoğlu, İnci Corsini, İnci Sancak, Kayhan Tuğrul, Kemal Yanık, Sevda Şükürer ve Şule Karabağlı’yı tanıtarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadıklarımızın ardından tüm etkinliklerimizi ileri tarihlere erteledik. Odağımızı depremden etkilenen gençlerimize çevirdik ve çalışmalarımızı onlara destek üzerine planladık. Bu etkinlikle afetten etkilenen 100 gencimize destek sağlayacağız. 7 Mayıs’ta gerçekleşecek Maraton İzmir’de yine depremzede öğrenciler için koşacağız. 5 Temmuz’da ise TEV Eğitime Destek koromuz ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser planlıyoruz. Bu yıl ayrıca Yarıda Kalmasın 2023 Burs Fonu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte gençlerimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğimize eminim. Hepinize bu anlamlı gecede yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum.”

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.