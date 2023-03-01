Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı, depremden etkilenen eğitim çağındaki gençler için tüm imkanlarını seferber ediyor. Deprem bölgesindeki 2.500’ten fazla bursiyerine ek barınma burs desteği için 3 milyon TL, burs için başvurmuş ancak kontenjan sınırlaması nedeniyle kabul alamamış ve afet bölgesinde olduğu tespit edilen 1.300 öğrenciye ise acil destek için yaklaşık 2 milyon TL yardımda bulunan TEV, bunların yanı sıra depremden etkilenen 1.000 yeni üniversite öğrencisine daha 4 aylık burs verecek.

11 ilimizi etkileyen deprem felaketi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 304.700 üniversite öğrencisinin bulunduğu deprem bölgesinde, temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden 1’i afetten etkilendi. 55 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), felaketin ardından afet mağduru bursiyerleri ve eğitim çağındaki tüm gençler için imkanlarını seferber etti. TEV, yaraları sarabilmek için depremden etkilenen 1.000 üniversite öğrencisine daha, 4 aylık burs verecek. Bursa başvurmak isteyen öğrencilerin Türkiye sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenci olması, afetten en çok etkilenen 11 ilden birinde ikamet etmesi ve TEV’den halihazırda burs almıyor olması gerekiyor. Başvurular değerlendirilirken, afet nedeni ile anne ve/veya babası vefat etmiş olan ya da ebeveynleri çalışamayacak durumda olan öğrencilere öncelik verilecek. Mart-Haziran ayları arasını kapsayacak bursa www.tev.org.tr adresinden 7 Mart tarihine kadar başvurulabiliyor. TEV, ilgili kamu kurumları ile saha ihtiyaç tespitlerine devam ederek daha fazla sayıdaki eğitim çağındaki gence öğrenim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor.

TEV, afetzede gençlere destek için uzun soluklu, sürdürülebilir planlamalar üzerinde çalışıyor

Depremin hemen ardından bölgede bulunan bursiyerlerine ulaşmak için organize olan TEV, bu gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon sağladı. Bölgedeki bursiyerler için 7/24 açık Whatsapp ve SMS hattı kuruldu. TEV bursiyerlerinin yüzde 20’si afetten doğrudan etkilendi. TEV, deprem bölgesindeki illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2.573 bursiyerine 3 milyon TL ek barınma burs desteği sağladı. Bunun yanı sıra afet bölgesinde okuyan ve/veya ailesi bu bölgede olan, 2022-2023 eğitim yılında burs için başvurmuş, mülakata girebilmiş ancak kontenjan sınırlaması nedeniyle kabul alamamış 1.300 öğrenciye tek seferlik acil destek için yaklaşık 2 milyon TL yardımda bulundu. Ayrıca TEV, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte afet bölgelerindeki lojistik, depo, tasnif, paketleme gibi süreçlerde bölgedeki gönüllü çalışmalara katılmak için Afet Platformu’na katılarak gönüllü yönlendirmesi de gerçekleştirdi. Depremzede gençlerin yaşanan sarsıcı olayın ardından psikolojik olarak desteklenmeleri amacıyla uzman kuruluşlarla iş birliği yapan TEV, bağışçılarının mentorlük, staj desteği, istihdamda öncelik çalışmalarıyla da gençlerin yanında olmaya devam edecek.

“Gençlerimizin eğitimleri yarıda kalmasın diye gayretle çalışıyoruz.” Şu anda üzerine aciliyetle eğildikleri konulardan birinin TEV bursiyeri olmayan ancak afetten etkilenen ve eğitime kesintisiz devam ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine destek ulaştırmak olduğunun altını çizen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Okul ve aile ili depremden etkilenen bölgede olan 2.573 TEV bursiyerinin yanında olmak ve eğitimlerini tamamlayabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afet nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte teknoloji erişim bursuna ihtiyacı olan 1.000 gence bilgisayar desteği sağlamak adına planlamalarımızı yapıyoruz. Ayrıca afetten birinci derecede etkilenmiş üniversite öğrencilerine mart ayı itibarıyla 4 aylık acil destek ulaştırmak için başvuru almaya başlıyoruz. Bugün yaşadığımız birçok sıkıntının eğitimle çözüleceğine inanıyoruz. İlgili kamu kurumları önderliğinde gençlerimizin eğitimleri yarıda kalmasın diye gayretle çalışıyoruz. Misyonumuz gereği, afetzede gençlerimizin gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak onlara eğitim hayatları boyunca destek olacağız.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi