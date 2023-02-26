Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ilin etkilendiği depremlerin hemen ardından birlik bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti sunmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, birlik tarafından büyük afetten etkilenen illerde belirlenen 26 noktada sahra eczanesi oluşturuldu.

Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bölgeye gönüllü gelen eczacıların görev aldığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor.

Bu kapsamda, Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki iki prefabrik yapıya yerleştirilen ve raflara dizilerek ayrıştırılan ilaçlar, depremin üçüncü gününden bu yana ihtiyaç doğrultusunda depremzedelere veriliyor.

Afetzedelerin ücretsiz ilaç alabildiği eczanelerde bebek maması, kişisel hijyen malzemesi, hasta ve çocuk bezi gibi ürünler de depremzedelere ücretsiz veriliyor. (AA)