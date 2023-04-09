Avrupa Fleboloji Derneği (ECoP) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Fleboloji Derneği Genel Sekreteri, Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Doğancı öncülüğündeki bilim insanları, daha önce hayvan deneyleri yapılan ancak insanlardaki etkisi bu zamana kadar bilinmeyen "sulodexide" isimli ilaç etken maddesine ilişkin, tıp literatürüne geçen çalışmaya imza attı.

"Sulodexide" isimli ilaç etken maddesinin insan toplardamarları üzerindeki etkisini gösteren ve "dünyada ilk" olma özelliği taşıyan çalışma, yaklaşık bir ay önce klinik ve klinik öncesi araştırmalara yer verilen uluslararası hakemli tıp dergilerinden "Journal of Clinical Medicine"da yayımlandı.

Çalışma, Prof. Dr. Suat Doğancı öncülüğünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Vedat Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Bilge Pehlivanoğlu ve ekipleriyle yürütüldü.

Kovid-19 hastalarındaki olumlu etkisi ilham verdi

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğancı, bilimsel çalışmaya konu olan "sulodexide" etken maddesinin kan sulandırıcı, damarın iç yüzeyini kaplayan endotel hücrelerin fonksiyonlarını düzenleyen ve ayrıca "antiinflamatuvar" denilen, vücuttaki yangıyı baskılayan yararlı özellikleri bulunduğunu anlattı.

Doğancı, "Bu etken maddeyi incelememizdeki ana sebep, Kovid-19 salgınında bu etken maddenin hastalar üzerindeki olumlu etkisiydi. Bu nedenle üzerinde çalışmaya başladık." dedi.

Etken maddenin özellikle halk arasında "varis yarası" (venöz ülser) olarak bilinen, ayak bileği çevresi ve bacakta açılan yaraların iyileşmesinde olumlu etkiler gösterdiğini belirten Doğancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etken maddenin kişilerde toplardamar kaynaklı oluşan yaralarda hangi mekanizmalarla işe yaradığı, insan toplardamarlarında nasıl etkiler gösterdiğine ilişkin bilimsel kanıtlar eksikti. Fare atardamarları üzerinde Dr. Joseph Raffetto'nun yaptığı çalışmaların haricinde bu etken maddenin insan damarlarında yapılmış herhangi bir çalışması yoktu. Biz de buradaki eksikliği görerek böyle bir çalışmayı yürütme kararı aldık. Dünyada ilk defa insan toplardamarları üzerinde bu etken maddenin nasıl etki ettiğini göstermiş olduk.(AA)