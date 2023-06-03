TÜRKİYE, KOSOVA'YA KOMANDO TABURU GÖNDERİYOR: NATO'NUN TALEBİ ÜZERİNE

NATO'nun Talebi Üzerine Türkiye'den Kritik Hamle Türkiye, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimle ilgili önemli bir adım attı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi üzerine bir komando taburunu ihtiyat birliği olarak Kosova'ya gönderme kararı aldı. Belirlenen birlik, 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal edecek.

Balkanlarda Artan Gerilim ve Savaş Endişeleri Kosova'nın kuzeyinde bir süredir devam eden gerilim, sıcak çatışmalara dönüşme ihtimali ile Avrupa'da yeni savaş endişelerine neden oldu. Ukrayna krizinin ardından Balkanlarda yaşanan bu gelişmeler, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderme kararı almasına yol açtı.

Türk Askeri Kosova'ya Gidiyor Türkiye'den gelen komando taburu, Kosova'ya doğru yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.

Türkiye'nin Balkanlardaki Gelişmelere Tavrı Türkiye, tarih ve kültür bağları bulunan Balkanlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan ve bölgesel güvenlik ile istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözülmesi için yapıcı bir tutum sergiliyor ve taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

Birliğin Kosova'ya İntikali Ne Zaman Gerçekleşecek? NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/ Napoli (İtalya) tarafından yapılan talep üzerine, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na (Kırklareli) bağlı bir komando taburu, ihtiyat birliği olarak görevlendirildi. Görevlendirilen birliğin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova'daki Sultan Murat Kışlasına intikali planlandı

KOSOVA VE SIRBİSTAN ARASINDA SAVAŞ ENDİŞESİ: GERİLİM NEDEN SÜRÜYOR?

Son Gerilim Nasıl Alevlendi? Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim, Kosova polisinin Sırp çoğunluğun yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi ve belediye binalarını ele geçirmesi sonucunda artış gösterdi. Çatışmalarda NATO öncülüğündeki barış gücü askerleri ve Sırp gruplar arasında onlarca kişi yaralandı.

Kosovalılar ve Sırplar Arasındaki Anlaşmazlık Nereden Kaynaklanıyor? Kosova'nın 2008'deki bağımsızlık ilanı, taraflar arasındaki anlaşmazlığı körükledi. Sırbistan, Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak görürken, Kosova nüfusunun çoğunluğunu oluşturan etnik Arnavutlar, Sırbistan'ı işgal ve baskıyla suçluyor.

Sırbistan'ın Müttefikleri Nasıl Tepki Verdi? Sırbistan'ın önemli müttefikleri olan Rusya ve Çin, Kosova'daki durumu yakından izliyor ve olası yeni bir çatışma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anlaşmazlığı Çözmek İçin Hangi Adımlar Atıldı? Taraflar arasında uzlaşı sağlamak için bir dizi girişim yapıldı ancak henüz kapsamlı bir çözüme ulaşılamadı. Bu girişimler, Avrupa Birliği'nin aracılığıyla yürütülen müzakereleri içeriyor.

Kosova ve Sırp Tarafındaki Liderler Kimler? Her iki taraf da milliyetçi liderler tarafından yönetiliyor ve henüz anlaşmazlık konusunda herhangi bir taviz verme belirtisi göstermiyorlar.

Bundan Sonra Ne Olabilir? Uluslararası toplum, müzakerelerin hızlanmasını ve önümüzdeki aylarda bir çözüme ulaşılmasını umuyor. Ancak, her iki ülkenin de AB üyeliğini arzulaması, ilişkilerin normalleşmesi zorunluluğunu beraberinde getiriyor.