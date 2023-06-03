Türk askeri Kosova’ya gidiyor. NATO'nun talebi üzerine Mehmetçik Kosova'ya gidecek. Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine "ihtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidiyor. 5 Haziran'a kadar Mehmetçik Kosova'ya varmış olacak.

Türk askeri Kosova’ya gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın gerekirse Kosova’ya ilave asker gönderebileceğini bildirmişti. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den NATO'nun asker talebi olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir komando taburumuz Kosova'ya intikal edecek. Son günlerde Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburu görevlendirildi. Mehmetçik 5 Haziran’a kadar Kosova’daki Sultan Murat Kışlası’na intikal etmek için hazırlıklara başladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Kosova’da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar’daki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023’e kadar Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlası’na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır.”

Kosova'da Neler Oluyor?

26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar, Sırpların kuzey Kosova'da yoğunlaştığı Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavutluk belediye başkanlığı seçimini protesto etti. Bölgede protestolar devam ederken, Kosova polisi ve Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) şehir binalarını tel örgüyle çevreledi ve bölgedeki personel sayısını artırdı.

Arnavut belediye başkanını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında çatışma çıktı. Sırbistan ayrıca askerlerini Kosova sınırına yerleştirme kararı aldı.