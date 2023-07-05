Türk-Alman Üniversitesi'nin bölümlerini ele alacak olursak, geçen sene taban puanları hangi düzeydeydi ve 2022 taban puanlarına baktığımızda nasıl bir değişim görülüyor? Türk-Alman Üniversitesi'nde hangi bölümler öğrenciler için kapılarını aralıyor ve bu bölümlere giriş için gereken taban puanlar neler? Eğitim hayatınıza Türk-Alman Üniversitesi'nde devam etmek istiyorsanız, bu bilgiler sizin için çok önemli olabilir.
Türk-Alman Üniversitesi, Almanya'nın kalitesi ve disiplini ile Türkiye'nin dinamizmini birleştiren özgün bir eğitim kurumu. Ancak hangi bölümler var, nasıl bir puanla girilebilir ve son bir yılda taban puanlarında nasıl bir değişim oldu? Türk-Alman Üniversitesi'nde okuma hayali kuruyorsanız, işte merak ettiğiniz tüm detaylar.
Türk-Alman Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türkiye ve Almanya tarafından ortaklaşa kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin sloganı "İki Ülke, İki Dil, Tek Üniversite" şeklindedir. Üniversitenin eğitim dilleri Türkçe, Almanca ve İngilizce'dir. Üniversite, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında Beykoz semtinde yer almaktadır.
Türk-Alman Üniversitesi'nin Kuruluşu
Türk-Alman Üniversitesi, 10 Nisan 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5979 Sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşu, Türkiye ve Almanya hükûmetleri arasında imzalanan bir kültür anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaşma, 8 Mayıs 1957'de imzalanmıştır.
Türk-Alman Üniversitesi'nin Akademik Yapısı
Türk-Alman Üniversitesi, 5 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüden oluşmaktadır. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'dır. Rektör yardımcıları ise Prof. Dr. Aysel Uzuntaş, Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci ve Prof. Dr. Ali Gökhan Yavuz'dur.
Türk-Alman Üniversitesi'nin Tarihçesi
Türk-Alman Üniversitesi fikri, 1912 yılında Berlin'de bir komite tarafından ortaya atılmıştır. Bu komite, İstanbul Boğazı'nda bir Alman-Osmanlı üniversitesi kurmayı hedeflemiştir. Ancak bu planlar, mali nedenlerle (Almanya'nın yeniden birleşmesi) gerçekleştirilememiştir. 2007 yılında iki ülke arasında hükûmetler arası bir anlaşma imzalanmış ve 2010 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Türk-Alman Üniversitesi'nin Web Sitesi
Türk-Alman Üniversitesi'nin resmi web sitesi tau.edu.tr adresindedir. Bu site üzerinden üniversite hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|521,35
|6.131
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|511,6
|10.677
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|506,57
|13.437
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|499,61
|17.798
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|498,44
|18.566
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|491,96
|22.882
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|464,24
|44.448
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|463,73
|44.877
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
|SAY
|60/62
|461,55
|46.659
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Almanca)
|EA
|40/41
|454,23
|7.535
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|453,28
|53.716
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|448,45
|57.956
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|50/52
|446,62
|59.639
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|110/113
|441,25
|11.620
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
|SAY
|40/41
|440,62
|65.043
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Almanca)
|EA
|40/41
|438,95
|12.652
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
|SAY
|5/5
|438,43
|67.007
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|SÖZ
|37/38
|438,37
|4.369
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
|SAY
|35/36
|437,7
|67.662
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
|EA
|40/41
|426,22
|21.027
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|35/36
|386,93
|82.609
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Almanca)
|EA
|10/10
|374,39
|110.136
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|SÖZ
|5/5
|372,66
|58.178
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|30/30
|369,13
|122.814
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Almanca)
|SAY
|10/10
|357,25
|163.574
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
|EA
|10/10
|331,24
|244.483
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Almanca)
|EA
|20/20
|327,96
|258.344
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|5/5
|318,43
|303.246
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
|SAY
|5/5
|317,55
|244.597
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1/1
|311,08
|261.425
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
|SAY
|10/10
|299,89
|293.848