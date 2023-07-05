Türk-Alman Üniversitesi'nin bölümlerini ele alacak olursak, geçen sene taban puanları hangi düzeydeydi ve 2022 taban puanlarına baktığımızda nasıl bir değişim görülüyor? Türk-Alman Üniversitesi'nde hangi bölümler öğrenciler için kapılarını aralıyor ve bu bölümlere giriş için gereken taban puanlar neler? Eğitim hayatınıza Türk-Alman Üniversitesi'nde devam etmek istiyorsanız, bu bilgiler sizin için çok önemli olabilir.

Marmara Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı? Marmara Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı?

Türk-Alman Üniversitesi, Almanya'nın kalitesi ve disiplini ile Türkiye'nin dinamizmini birleştiren özgün bir eğitim kurumu. Ancak hangi bölümler var, nasıl bir puanla girilebilir ve son bir yılda taban puanlarında nasıl bir değişim oldu? Türk-Alman Üniversitesi'nde okuma hayali kuruyorsanız, işte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Türk-Alman Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Türk-Alman Üniversitesi2

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türkiye ve Almanya tarafından ortaklaşa kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin sloganı "İki Ülke, İki Dil, Tek Üniversite" şeklindedir. Üniversitenin eğitim dilleri Türkçe, Almanca ve İngilizce'dir. Üniversite, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında Beykoz semtinde yer almaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Kuruluşu

Türk-Alman Üniversitesi, 10 Nisan 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5979 Sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşu, Türkiye ve Almanya hükûmetleri arasında imzalanan bir kültür anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaşma, 8 Mayıs 1957'de imzalanmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Akademik Yapısı

Türk-Alman Üniversitesi 1

Türk-Alman Üniversitesi, 5 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüden oluşmaktadır. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'dır. Rektör yardımcıları ise Prof. Dr. Aysel Uzuntaş, Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci ve Prof. Dr. Ali Gökhan Yavuz'dur.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Tarihçesi

Türk-Alman Üniversitesi fikri, 1912 yılında Berlin'de bir komite tarafından ortaya atılmıştır. Bu komite, İstanbul Boğazı'nda bir Alman-Osmanlı üniversitesi kurmayı hedeflemiştir. Ancak bu planlar, mali nedenlerle (Almanya'nın yeniden birleşmesi) gerçekleştirilememiştir. 2007 yılında iki ülke arasında hükûmetler arası bir anlaşma imzalanmış ve 2010 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Web Sitesi

Türk-Alman Üniversitesi'nin resmi web sitesi tau.edu.tr adresindedir. Bu site üzerinden üniversite hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türk-Alman Üniversitesi4

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk EA 110/113 441,25 11.620
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk EA 30/30 369,13 122.814
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848
Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN