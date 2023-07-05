Türk-Alman Üniversitesi'nin bölümlerini ele alacak olursak, geçen sene taban puanları hangi düzeydeydi ve 2022 taban puanlarına baktığımızda nasıl bir değişim görülüyor? Türk-Alman Üniversitesi'nde hangi bölümler öğrenciler için kapılarını aralıyor ve bu bölümlere giriş için gereken taban puanlar neler? Eğitim hayatınıza Türk-Alman Üniversitesi'nde devam etmek istiyorsanız, bu bilgiler sizin için çok önemli olabilir.

Türk-Alman Üniversitesi, Almanya'nın kalitesi ve disiplini ile Türkiye'nin dinamizmini birleştiren özgün bir eğitim kurumu. Ancak hangi bölümler var, nasıl bir puanla girilebilir ve son bir yılda taban puanlarında nasıl bir değişim oldu? Türk-Alman Üniversitesi'nde okuma hayali kuruyorsanız, işte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Türk-Alman Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türkiye ve Almanya tarafından ortaklaşa kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin sloganı "İki Ülke, İki Dil, Tek Üniversite" şeklindedir. Üniversitenin eğitim dilleri Türkçe, Almanca ve İngilizce'dir. Üniversite, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında Beykoz semtinde yer almaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Kuruluşu

Türk-Alman Üniversitesi, 10 Nisan 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5979 Sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşu, Türkiye ve Almanya hükûmetleri arasında imzalanan bir kültür anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaşma, 8 Mayıs 1957'de imzalanmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Akademik Yapısı

Türk-Alman Üniversitesi, 5 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüden oluşmaktadır. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'dır. Rektör yardımcıları ise Prof. Dr. Aysel Uzuntaş, Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci ve Prof. Dr. Ali Gökhan Yavuz'dur.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Tarihçesi

Türk-Alman Üniversitesi fikri, 1912 yılında Berlin'de bir komite tarafından ortaya atılmıştır. Bu komite, İstanbul Boğazı'nda bir Alman-Osmanlı üniversitesi kurmayı hedeflemiştir. Ancak bu planlar, mali nedenlerle (Almanya'nın yeniden birleşmesi) gerçekleştirilememiştir. 2007 yılında iki ülke arasında hükûmetler arası bir anlaşma imzalanmış ve 2010 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Web Sitesi

Türk-Alman Üniversitesi'nin resmi web sitesi tau.edu.tr adresindedir. Bu site üzerinden üniversite hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

