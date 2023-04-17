Ramazan Bayramı tatiline sadece birkaç gün kaldı. Otel ve tatil köylerinde fiyatlar oldukça yüksek, bir de yol masrafları eklendiğinde birkaç günlük tatil, tüm yıl taksidi ödenecek bütçedeki kara deliğe dönüşüyor.

Bu yüzden herkes en uygun fiyatlı tatil peşinde.

Bütçeyi zorlamadan tatil yapmak bugünkü fiyatlarla çok mümkün olmasa da yine de en az hasarla tatil sezonunu atlatmanın yolları var.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un araştırmasına göre, uygun fiyatlı tatil için en cazip seçenekler öncelikle erken rezervasyon, sonra da “fırsat tatilleri.”

Erken rezervasyonda en uygun fiyatlar kasım ve aralık aylarında veriliyor. Yıllık izni 8-10 ay öncesinden ayarlamak mümkün olmadığından erken rezervasyonun cazip tekliflerinden sadece sınırlı sayıda kişi yararlanıyor.

Milyonlarca kişi ise ya sezon fiyatlarından tatil yapmak zorunda kalıyor ya da alternatif seçenekler arıyor.

Arkadaş, akraba yazlıkları, düşük yıldızlı otel ya da tatil köyleri, apartlarda, pansiyonlarda konaklama bu alternatiflerden bazıları.

Son yıllarda ise fırsat tatilleri, uygun fiyatla tatil yapmanın en önemli seçeneği oldu.

Fırsat sitelerinde satışa sunulan otel, tatil köyü ve turlar, seyahat acentalarının anlaşmalı otellerde boş kalan odalar için konaklamadan sadece birkaç gün önce yaptığı satışlar, erken rezervasyonu kaçıranların alternatifi oldu.

FIRSAT TATİLİ PAZARI 10 MİLYAR TL

Avantajix.com Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, 2022 yılında internet üzerinden fırsat tatilleri satışlarının yüzde 67,2 büyümeyle 10 milyar 58 milyon TL’ye ulaştığını bildirdi.

Online fırsat tatili pazarının her yıl dikkati çeken oranda arttığını kaydeden Köseibiş, “2020 yılında 172 milyon ABD Doları olan pazar hacmi 2022 yılında 519 milyon ABD Doları’na ulaştı. Sadece 2 yılda üç katın üzerinde artış söz konusu. Fırsat tatilleri, tatil seyahat harcamalarında bazen yüzde 50’ye yakın oranda tasarrufa imkan sağlıyor. Bazı otel ya da tatil köylerinde, turlarda erken rezervasyondan dahi cazip olabiliyor. Birkaç gün sonra başlayacak Ramazan Bayramı tatili için bugüne kadar rezervasyon yaptırmayanlara da fırsat sitelerini ya da acentaların son dakika tekliflerini takip etmelerini öneririm ” diye konuştu.

UCUZ TATİLİN PÜF NOKTALARI:

Sevda Köseibiş, fırsat tatilleri dışında uygun fiyatla tatil yapmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

Tatilinizi online satın alın: Tatil rezervasyonunu online siteler üzerinden yapın. İnternette her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.

Para iadeli alışveriş sitelerini kullanın: Son yıllarda Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Tatil satın alacağınız siteye bu siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkanı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.

Ulaşım dahil seçeneklerini tercih edin: Tatile havayolu ile gitmek zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneklerini mutlaka tercih edin. Şu sıra bayram tatili günlerindeki uçak bileti fiyatları tavan yapmış durumda. Seyahat acentaları önceden anlaşma yaptıklarından çok ucuz fiyat verebiliyorlar. Aynı otele bir başka acenta daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, tercihinizi otel+ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ