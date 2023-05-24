Ülkemizin YEDİ bölgesinde Farlı-Farklı özelliklere, büyüleyici güzelliklere sahip, Sosyal-Kültürel-Tarihi ve özellikli tabii alanlarda kimi Aktif halde, kimi yeterli olmayan çalışır halde, kimisi de keşfedilmeyi bekleyen birçok turizm alanları mevcuttur. Bu alanlardan verimli neticeleri alabilmek için, bölgelerin yetkili birimleri (Vali-Kaymakam-Bld. Başkanları-Kültür ve Turizm Müdürlükleri-Muhtarlar v.b...) daha aktif çalışmalar yapmalıdır.

Bu makalede, pilot olarak Doğu Karadeniz bölgesi, RİZE il sınırları içerisindeki “AYDER YAYLASI” ile ilgili düşüncelerimden oluşan yeni bir PROJEYİ sizlerle paylaşıyorum. Yaylanın konumu mükemmel bir tabii güzelliklere sahiptir. Ancak; senelerdir olması gereken yenilenmeye bir türlü kavuşmamıştır. Halbuki ufak dokunuşlarla çok daha güzel bir konuma gelebilir, yerli ve yabancı daha fazla turistin ilgi alanını çekebilir. bunun için:

-Yol güzergahı, kış şartları da göz önüne alınarak ulaşımın yaylaya çıkışta daha rahat hale getirilmesi için gidişli-gelişli bölünmüş yollara kavuşturulabilir. Çıkışta solda kalan yol güzergahındaki derelerin kenarları da daha bir estetiğe kavuşturulabilir. daha günün şartlarını kapsayan etkinliklere ev sahibi yapabilir.

-AYDER YAYLASI girişi öncesi uygun yerler tespit edilerek tabiatla uyumlu güzel OTELLER yapılabilir. hemen etraflarında günlük takribi ziyaretçi sayısına göre içerisinde Tuvaletleri-Banyoları-Kıyafet değiştirme kabinleri olan, her türlü GÜVENLİĞİ haiz Katlı veya Yaygın OTOPARKLAR inşa edilebilir. Oteller haftalık ve günlük müşterileri ağırlayabilir. Otoparklar ise, sadece transit yolcuların haricindeki bütün araçların park etmesine uygun hale getirilir.

- Yaylada Mevcut olan KAPLICANIN etrafı tabiatla uyumlu yeni bir Vizyona kavuşturularak hizmet verebilir.

-YAYLA alanı, içerisindeki ve çevresindeki uygunsuz yapıların tamamından kurtarılmalıdır. Alan içerisinde iki yol olmalıdır. Birisi transit geçişler için, ikincisi yürüyüş yolu, gerekirse sportif kıyafetlerle spor için.

- Yürüyüş yolunun etrafı estetiğe uygun aralıklarla, tabiat özelliğine uygun tek katlı “Kafeteryalar-Kamelyalar-Lokantalar-ibadet hanelerle güzelleştirilmeli, Yayla çiçekleriyle özel süsleme şekilleriyle farkla özelliklerin görseli oluşturulmalıdır.

-Yedi bölgenin her birindeki turizm yerleri, tamamen kendi şartlarına göre yeni bir vizyona “bu ve buna benzer şekilde” kavuşturulmalıdır.

-Güzel bir TANITIM ve İLETİŞİM ağıyla yurt içi ve yurtdışı turizminin hizmetine sunulmalıdır. Yeni-Yeni NEFES yolları açılmalıdır.

Allah’a Emanet olunuz.