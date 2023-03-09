Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kuran Sözen Organizasyon, sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşlarını “HEP BİRLİKTE: DESTİNASYON & MARKALAŞMA” teması ile bir kez daha bir araya getiriyor.

İlk yıldan bu yana birçok kurum ve kuruluşun desteklediği Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl da yüzlerce sektör profesyonelini buluşturmaya hazırlanıyor. Zirve, ülkemizin gastronomi turizminde markalaşması için destinasyon çekicilik unsurunun ön plana çıkarılmasına odaklanıyor. Türkiye’yi ve Antalya’yı dünyada bir turizm destinasyonu ve gastronomi markası haline getirme hedefiyle düzenlenen FSUMMIT, Antalya NEST Congress & Exhibition Center’da 20-21 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

FSUMMIT’te ulusal ve uluslararası HoReCa sektörü, turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, F&B direktörleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri, deniz turizmi profesyonelleri ve sektöre değer katan, aralarında Thomas Bühner, Javier Cocheteaux & Javier Cocheteaux T., Joe Barza, Yoshizumi Nagaya, Cristina Bowerman ve Luigi Taglienti de olduğu önemli isimler bir araya gelecek.

Turizm ve gastronomi sektörü profesyonelleri 2 gün boyunca birçok farklı oturumda gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tutacak. Sektörün tüm paydaşlarının buluşacağı bu önemli etkinlikte alanında başarılı konuşmacılar, paneller ve konferanslar ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer alacağı organizasyonda, ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası gıda, içecek, endüstriyel mutfak, turizm, masa üstü ekipman firmaları ve daha fazlasının ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret edebilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ