Yapılan son tahlillerde, 2022’de Türkiye, Akdeniz havzası içinde kartlı turizm harcamalarında en çok büyüyen ülke oldu Bu büyüme nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden turistler ikinci kez de ülkemizi ziyaret ediyor. Analiz, Türkiye’yi 2. defa ziyaret eden turistlerin, genel turist ortalamasının yaklaşık 2 katı daha fazla harcama yaptığını ortaya çıkardı.

Visa, Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kartlı harcama trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi’nin 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Analiz sonuçlarına göre 2022 yılı Türkiye’nin turizm alanında Akdeniz bölgesinde gerek ziyaretçi sayısı gerek harcamalar bakımından rekorlara imza attığı bir yıl oldu. Bu analiz 2023 rakamları açısından ümit verici olarak nitelendirildi.

Türkiye Akdeniz havzasında da turizm açısından başat ülke konuımunu da koruyor…

,Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz’e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan’daki turistlerin harcamalarını da mercek altına alındığında, Türkiye’nin 2022 yılında bu ülkeler arasında en çok büyüyen pazar olduğu ortaya çıktı. Analize göre 2022 yılında Akdeniz havzasındaki bu ülkelerdeki kartlı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi son “normal” yıl olan 2019’a göre %17 artarken, Türkiye’de %43 arttı. Turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar Akdeniz havzasında %43 oranında büyürken bu oran Türkiye’de %90’ı buldu. Kart başına harcamalar ise Akdeniz havzasında %22 artarken Türkiye’de bu büyüme %32 olarak gerçekleşti. Rakamlar 2022 yılında Akdeniz’in turizmdeki yıldızının Türkiye olduğuna işaret etti.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Analiz, turizm sektörü açısından ülkemizi tekrar ziyaret eden turistlerin bıraktığı daha yüksek turizm gelirinden, Türkiye’nin perakende alışveriş ve sağlık turizminde öne çıkmasına kadar pek çok stratejik içgörüyü ortaya koyuyor. Bu bilgilerin, ülkemizin turizm gelirlerinin artması için belli turist segmentlerinin bilinçli olarak hedeflenmesi ile sezonun 12 aya yayılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesinde, turizm sektörünün tüm paydaşlarına ışık tutacağını umuyoruz” dedi.

Turizm harcamalarında başı çeken ülkeler

2022’de turistlerin en çok harcama yaptığı il İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Muğla takip etti. İstanbul’da kartlarıyla en çok Amerikalı ve Körfez ülkelerinden gelen turistler harcama yaparken, Antalya’da İngiltere ve Almanya’dan gelenler, Muğla’da ise İngiltere ve Amerika’dan gelenler en çok kartlı harcama yapanlar oldu.

İKİNCİ ZİYARET DAHA KAZANÇLI

2021 yılında Türkiye’yi ziyaret eden her 5 turistten biri 2022’de yine Türkiye’yi tercih etti. Analizin turizm stratejisi açısından sağladığı önemli iç görülerden biri de ülkemize ikinci defa gelen turistlerin, döviz bazında ortalama turist harcamasının yaklaşık iki katına yakın harcama yapması oldu.

2022’de turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalarda perakende alışverişler açık ara ile önde geliyor (%43). Türkiye bu yönüyle, turistik konaklama ve yeme-içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkesine göre ayrışıyor. Türkiye’de ikinci önemli harcama kategorisi ise turist harcamalarının yüzde 37’sini oluşturan konaklama ve yeme-içme olarak gerçekleşti.

Sağlık sektörü ise Türkiye’yi ziyaret eden turist harcamalarının yüzde 7’sini oluşturan üçüncü büyük kategori olarak dikkat çekti.