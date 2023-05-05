Birçok değerli sanatçının hit olmuş şarkısına besteleriyle imzasını atan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini ekleyen başarılı sanatçı Turgay Saka, baharın gelmesiyle birlikte sevenlerine tatlı bir sürpriz yaptı.

Turgay Saka, sözleri Zafer Kereye, müziği kendisine düzenlemesi ise Altınç Tombak'a ait olan “Kalbime Mühürledim” şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının vokallerinde de başarılı sanatçıya güzel sesiyle Ferah Zeydan eşlik etti.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte naif bir aşk hikayesini anlatan şarkı uzun bir süre özel günlerin ve aşk dolu unutulmaz anların eşlikçisi olacak gibi görünüyor.

Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya'nın üstlendiği klipte Turgay Saka'ya Hicran dizisinin başrolü olan Yağmur Çokgenç eşlik ediyor.

Klibin sonunda ise izleyiciyi küçük bir sürpriz oyuncu bekliyor. Klipte Nilda Kerey'de sanatçıya eşlik ederek şarkıyı gerçek bir aşk hikayesine dönüştürüyor.

Turgay Saka'nın yeni projesi “Kalbime Mühürledim”, Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.