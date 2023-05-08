Halka arzdan elde edilecek gelirle yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımların hayata geçirilmesi planlanıyor. Firma, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanacak. Şirket, yaklaşık 7 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımıyla enerjisinin yüzde 70'ini kendisi üretmeyi amaçlıyor.

Halka arz gelirinin bir kısmının fabrika modernizasyonu ve Ar-Ge projelerine de aktarılacağı belirtiliyor. Turunç, geri dönüşüm, yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Ayrıca şirket, ABD'deki bayi satış ağı başarısının yükselerek geliştirilmesini öngördüğünü ve sistemin öncelikle Avrupa'ya, ardından Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarına taşınmasını planladığını belirtiyo