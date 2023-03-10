Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 10 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 40,87 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (522,70 TL – 13 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 7,81% olarak belirlendi.

Tüpraş Temettü Geçmişi

Koç Holding bünyesinde yer alan petrokimya sektörünün lider şirketi Tüpraş (TUPRS) hissesi son olara 2019 yılında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket bu dönemde 102%’sini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 28 Mart 2019’da 8,97% verim ile pay başına 12,87 TL temettü ödedi.



Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2018 yılında ulaştı. Şirket 9,52% verim ile pay başına 11,56 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2014 yılında gerçekleşti. Şirket 2,98% verim ile pay başına 1,24 TL temettü dağıttı.